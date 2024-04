Con NOW ti godi i contenuti Sky senza altre complicazioni

NOW è il servizio streaming perfetto se sei alla ricerca dei contenuti di Sky, senza però voler mettere il decoder a casa o installare l'apparato: con un'offerta che spazia dalle emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP, alle adrenaliniche sfide delle 3 grandi coppe Europee UEFA, fino alla Serie A TIM, Serie BKT e Serie C, NOW si conferma come la destinazione ideale per gli amanti dello sport. Ma non è tutto: nel servizio sono presenti anche le serie TV internazionali firmate HBO, gli show esclusivi e le produzioni Sky Original, insieme a una ricca libreria di film on demand.

NOW: Serie TV, Show, Film e Sport

Con NOW hai la libertà di scegliere l'abbonamento che più si adatta ai tuoi interessi. Se sei un fanatico dello sport, il Pass Sport a partire da soli 9,99€ al mese ti offre un accesso senza precedenti agli eventi sportivi più seguiti, inclusa la UEFA Champions League 2023-2024 con 121 partite su 137 a stagione. Per gli appassionati di cinema, serie TV e show, invece, l'abbonamento a partire da 6,99€ al mese apre le porte a un mondo di intrattenimento di qualità, con oltre 1000 titoli on demand e le nuove uscite più attese.

NOW offre anche la possibilità di arricchire la tua esperienza di visione con funzionalità interessanti. Guarda i tuoi contenuti preferiti su due dispositivi in contemporanea, approfitta della visione on demand senza interruzioni pubblicitarie e immergiti nell'audio di qualità cinematografica con Dolby Digital 5.1.

Per entrare in NOW, ti basterà iscriverti, scegliere il tuo piano, e una volta fatto potrai accedere a tutti gli appuntamenti di qualità previsti, come il Grande Cinema, le Serie TV più attese e gli Show più amati, tutto ciò che desideri in streaming, dove e quando vuoi.

