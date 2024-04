Conto deposito al 5% annuo lordo: l’offerta di ING

Un'offerta imperdibile per far fruttare i tuoi risparmi: ING propone un tasso del 5% annuo lordo per i primi 12 mesi su Conto Arancio, il suo conto deposito online. Si tratta di una promozione davvero vantaggiosa, che permette di ottenere un rendimento davvero importante sui tuoi risparmi senza vincoli o spese nascoste.

Come attivare l'offerta al 5% annuo lordo?

Il tasso di interesse è tuo soltanto se apri sia il Conto Corrente Arancio che il Conto Arancio entro l'11 maggio 2024. Il primo è gratuito per i primi 12 mesi se attivi il Modulo Zero Vincoli, mentre con il secondo non dovrai pagare spese di apertura, gestione, trasferimento o chiusura. Altro requisito è l’accredito dello stipendio oppure il versamento di almeno 1.000 euro su Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto 2024. Gli interessi maturati ti verranno accreditati sul conto alla fine dell'anno o in caso di chiusura del conto stesso.

Quali sono i vantaggi del Modulo Zero Vincoli? Canone mensile a 0 euro invece di 2 euro, prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa senza commissioni, bonifici SEPA fino a 50.000€ online gratuiti, 1 modulo di assegni gratis all’anno.

Quindi, se sei alla ricerca di un modo conveniente e sicuro per far fruttare i tuoi risparmi, Conto Arancio di ING è la soluzione ideale. Con il suo tasso del 5% annuo lordo per 12 mesi e la sua flessibilità, rappresenta un'offerta davvero imperdibile. Non lasciartela sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.