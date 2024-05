CALA A PICCO il prezzo dell'Honor 90: risparmia 175€ su eBay

L'Honor 90 si distingue come uno smartphone Android avanzato e completo, offrendo un'esperienza all'avanguardia sotto tutti gli aspetti. Il suo grande display da 6.7 pollici con una risoluzione di 2664 x 1200 pixel garantisce un'esperienza visiva straordinaria, ideale per la fruizione di contenuti multimediali e la navigazione web.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è il modulo 5G, che assicura un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, consentendo agli utenti di godere di connessioni ultraveloci ovunque si trovino.

Ma ciò che rende l'Honor 90 veramente unico è la sua eccezionale fotocamera da 200 megapixel, che consente di catturare immagini di altissima qualità con una risoluzione impressionante di 16330 x 12247 pixel. Inoltre, la capacità di registrare video in 4K a 3840 x 2160 pixel aggiunge un ulteriore livello di versatilità e qualità alla fotocamera, permettendo agli utenti di catturare momenti preziosi con una nitidezza e una chiarezza straordinarie.

Nonostante le sue potenti funzionalità, l'Honor 90 mantiene uno spessore contenuto di soli 7.8mm, conferendo al dispositivo un aspetto elegante e sottile che lo rende ancora più spettacolare e desiderabile per gli utenti che cercano un design raffinato e prestazioni all'avanguardia.

Su eBay, oggi, è disponibile un'offerta davvero irrinunciabile su uno smartphone di qualità e affidabile: si tratta dell'Honor 90 che viene scontato del 35% (175€) per un prezzo finale e totale d'acquisto di 325€. Approfittane adesso e non perdere questa opportunità, non lasciartela scappare!