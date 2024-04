La criptovaluta di Binance (BNB) è probabilmente quella che ha guadagnato di più tra i migliori altcoin del criptoverso quest'anno. Gli investitori hanno visto il prezzo di BNB raggiungere il valore ATH dopo quasi due anni di attesa. Nonostante ciò, la nuova meme coin Milei Moneda ($MEDA) sta riscuotendo molto più interesse al momento. Persino le migliori criptovalute DeFi come BNB e Ripple (XRP) non riescono a trattenere i loro investitori mentre la prevendita di $MEDA travolge il mercato.

Economizza come Milei: scopri $MEDA!

La criptovaluta di Binance può risorgere di nuovo dalle ceneri?

Il 2024 è stato benevolo nei confronti della criptovaluta di Binance: a gennaio il prezzo dell'altcoin BNB è decollata in modo consecutivo. A marzo, la quotazione della criptovaluta di Binance sembrava essere in linea con il suo ATH di due anni, mentre i rialzisti lavoravano senza sosta per portare il gigante della DeFi a nuove vette.

Nelle ultime due settimane, Bitcoin ha subito un'enorme flessione che ha colpito anche le migliori criptovalute DeFi. La criptovaluta di Binance ne è stata coinvolta e il risultato è stato una breve discesa, in quanto gli investitori hanno iniziato a vendere i token BNB.

Tutto è bene quel che finisce bene, si dice, e i rialzisti sulla criptovaluta di Binance hanno recuperato. La loro tranquilla resistenza ha aiutato BNB a superare il suo periodo di difficoltà bisettimanale e ora BNB è tornata a salire di oltre il 15%. Gli investitori potrebbero ancora essere disposti a incassare i loro profitti a favore di criptovalute più popolari come Milei Moneda, che è tra gli altcoin da tenere d'occhio in questo periodo, mentre BNB lotta con un ribasso settimanale dell'1,9%.

Ripple contro la SEC, di nuovo

Nuovamente Ripple contro la SEC, anche se potrebbe non ripetersi la storica vittoria dello scorso anno a New York. La SEC ha inflitto una multa di 1,95 miliardi di dollari a XRP e questo richiederebbe un serio scarico di XRP nel caso in cui Ripple fosse contraria ad appellarsi alla decisione.

Se Ripple dovesse effettivamente pagare la SEC, ciò comporterebbe una perdita di circa 3,12 miliardi di token XRP dai suoi depositi fiduciari. Secondo le stime di Coinpedia, circa il 7% del totale dei token di Ripple è detenuto in account di garanzia e questo potrebbe avere serie implicazioni sul prezzo dell'altcoin di Ripple nel breve termine.

Dopo la notizia della SEC, gli investitori di Ripple staranno valutando se XRP è ancora il migliore investimento in criptovalute del momento. La massiccia vendita potrebbe portare a un calo di Ripple enorme. Il prezzo di XRP è attualmente inferiore del 4,6% rispetto a quello della scorsa settimana. Nonostante ciò, se guardiamo al prezzo di XRP di un anno fa, XRP è aumentato dell'11,92%, presentando una rara opportunità di profitto per i suoi possessori. Vediamo se l'halving di Bitcoin può attenuare la situazione di XRP; molti sostengono di sì.

Milei Moneda: spingersi oltre i limiti con l'adozione della DeFi

Dato che molte delle migliori criptovalute sono al ribasso poco prima dell'halving del Bitcoin, Milei Moneda sembra una delle migliori criptovalute in cui investire per il momento. Chiamatela pure calma prima della tempesta, ma anche i migliori progetti DeFi non sembrano ottimisti. E stanno accogliendo una nuova sfida con Milei Moneda.

Il progetto $MEDA è molto simile a Floki Inu nel suo approccio al mercato delle criptovalute. La meme coin vuole ospitare i migliori progetti DeFi nel prossimo futuro e i suoi piani stanno preparando Milei Moneda per il suo debutto.

La community di Milei Moneda sarà un fattore chiave per le ambizioni di DeFi del token. Come ogni community di token, i membri di $MEDA devono essere titolari di token attivi, pronti a portare innovazione e sviluppo alla piattaforma. Saranno loro a creare e inviare i meme, suggerendo e approvando solo i migliori suggerimenti per le funzionalità DeFi di Milei Moneda.

E non sarà tutto inutile. Le migliori proposte di governance saranno premiate con incentivi, mentre i migliori possessori di token riceveranno inviti a eventi esclusivi per gentile concessione di Milei Moneda. C'è anche un'orda di NFT di tendenza pronta per chi fa HODL dei token $MEDA dopo il lancio.

C'è solo un modo per entrare nell'ecosistema di Milei Moneda. Il progetto è nella Fase 1 della sua prevendita e oggi puoi ottenere i token $MEDA a 0,010 $. Così facendo, potrai guadagnare il 100% dei profitti entro la metà dell'anno, quando $MEDA verrà lanciata a 0,020 $ su Uniswap a maggio.

$MEDA ha stimolato la tua curiosità? Visitaci o chatta su Telegram per notizie interne. Rapido, divertente e informativo!

In collaborazione con LocxLabs

HTML.it non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori su questo sito Web (comprese omissioni o materiale inesatto). HTML.it non è altresì responsabile per eventuali perdite derivanti da trading o investimento subite dai visitatori.