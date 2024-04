Bitcoin, come cambierà il valore a maggio 2024? Gli scenari post halving

Pochi giorni fa si è concluso il quarto halving del Bitcoin, la procedura, che si ripete ogni quattro anni, con cui viene dimezzata la ricompensa per il mining. Nel corso dei tre precedenti halving, il valore del Bitcoin ha fatto registrare una forte crescita. Tale crescita, però, non è stata immediata ma si è concretizzata nelle settimane successive.

A distanza di pochi giorni dal quarto halving, il valore del Bitcoin è rimasto stabile ma grossi cambiamenti potrebbero arrivare già nel corso del mese di maggio. In questo senso, infatti, le ipotesi sono diverse: la cripto valuta potrebbe far registrare un mese di maggio in forte crescita, dopo un aprile stazionario e un primo trimestre del 2024 da record (oltre +60% nel valore).

Per chi ha scelto di puntare sul Bitcoin e intende scommettere su un ulteriore crescita della criptovaluta, in questo momento, la scelta giusta è affidarsi ad eToro, vero e proprio punto di riferimento del mercato per milioni di utenti.

Halving alle spalle: cosa succede ora al Bitcoin?

Come sottolineato in apertura, le ipotesi sul futuro del Bitcoin sono numerose. Una possibile crescita post-halving potrebbe arrivare già nel corso del mese di maggio 2024. Ci sono diversi fattori in gioco e, per il momento, le certezze sono poche.

Anche se l'ipotesi più accreditata è quella di una crescita, non è possibile scartare gli altri scenari che prevedono un valore stazionario per la criptovaluta o anche un calo. Dopo un primo trimestre del 2024 da record e il quarto halving alle spalle, il valore del Bitcoin potrebbe subire una nuova rivoluzione.

Chi ha deciso di puntare sul Bitcoin può affidarsi a eToro. La piattaforma è un riferimento per milioni di utenti, garantendo la compravendita di decine di criptovalute.





*eToro è una piattaforma multi-asset che offre sia investimenti in azioni e criptoasset sia trading di CFD.



Il 76% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi.



Le performance passate non sono indicatori di risultati futuri. La cronologia di trading presentata è relativa a meno di 5 anni e potrebbe non essere sufficiente per prendere decisioni di investimento.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni Paesi dell’UE. I consumatori non sono tutelati. Possono essere applicate imposte sui profitti.



Il Copy Trading non equivale a un consiglio di investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.



Gli investimenti in criptovalute sono altamente volatili e non regolamentati in alcuni paesi dell’UE. Nessuna tutela del consumatore. Potrebbe essere applicata un'imposta sugli utili.



eToro USA LLC non offre CFD, non rilascia alcuna dichiarazione e non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza del contenuto di questa pubblicazione, che è stata preparata dal nostro partner utilizzando informazioni non specifiche di un'entità disponibili al pubblico su eToro.







