Smartphone all'estero? Perché non puoi fare a meno di Saily

Al giorno d'oggi, viaggiare all'estero per lavoro o per semplici vacanze è una consuetudine per molte persone.

Se all'interno dell'UE non vi sono particolari problemi per quanto riguarda roaming e connessione alla rete, al di fuori dei suoi confini iniziano i problemi.

In molti casi, infatti, si rende necessario acquistare una SIM a parte per il telefono, con una serie di problemi che spaziano da quelli legati alla lingua ai a costi, spesso eccessivi, fino alla necessità "materiale" di sostituire la scheda nel dispositivo. Per fortuna, esiste un servizio in grado di semplificare queste situazioni e di renderle accessibili anche sotto il punto di vista economico.

Stiamo parlando di Saily, l'eSIM che offre piena operatività in oltre 150 paesi, tra cui figurano:

Stati Uniti

Turchia

Thailandia

Argentina

Brasile

e tanti altri.

Ma di cosa si tratta e come funziona questo servizio?

Saily è la soluzione economica e sicura per avere sempre Internet con te

Saily è una eSIM, ciò significa che non si tratta di una SIM materiale che va sostituita aprendo lo smartphone.

A rendere ancora più convincente questo servizio è il suo utilizzo pratico. Una volta selezionata lo stato in cui si sta per viaggiare dall'app, è possibile configurare l'eSIM e attivare il piano prima del viaggio. Con una connessione Internet, di fatto, è possibile scegliere il tutto poco prima di prendere il volo.

La flessibilità dei piani offerti, la facilità di utilizzo e la possibilità di evitare tariffe di roaming poco limite e dai costi esosi, sono fattori che stanno decretando lo straordinario successo di Saily a livello mondiale.

Non solo: poter utilizzare una propria connessione roaming, permette di evitare le reti Wi-Fi pubbliche, potenzialmente molto pericolose per quanto concerne la sicurezza informatica.

Di fatto, quando si parla di Saily, si fa riferimento a un'app che non può assolutamente mancare sullo smartphone di chi ama i viaggi e si trova spesso all'estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.