Revolut Premium: tutti i vantaggi da provare GRATIS per 3 mesi

Sei ancora ancorato al tuo vecchio conto corrente? Forse è arrivato il momento di passare a una soluzione digitale moderna, come Revolut Premium. Questo conto carta ha cambiato il modo di gestire il denaro. Inoltre, lo puoi provare GRATIS per 3 mesi, così ti renderai conto di tutti i vantaggi esclusivi che offre e scoprire un mondo di opportunità senza confini.

Prova GRATIS per 3 mesi di Revolut Premium: come attivarla e i vantaggi

Per attivare la prova gratuita di Revolut Premium, devi:

Entrare nel portale Revolut e inserire il tuo numero di telefono. Scaricare l'app tramite il link ricevuto via SMS. Effettuare la registrazione direttamente dall'app. Attivare l'upgrade a Revolut Premium per iniziare la tua prova gratuita.

Al termine del periodo promozionale, il canone mensile sarà di 9,99€. Potrai disdire in qualsiasi momento, prima della scadenza, scegliendo di tornare al piano Standard, che ricordiamo essere gratuito.

Siamo certi che non lo farai, perché Revolut Premium ti offre davvero enormi vantaggi. Innanzitutto, puoi scegliere la tua carta tra gli eleganti colori Lavanda, Grigio Siderale o Oro Rosa. Poi, puoi fare acquisti e prelievi in tutto il mondo in sicurezza, grazie al sistema 3D Secure. Se viaggi spesso, hai anche una copertura assicurativa per spese mediche all'estero e ritardi dei voli.

Inoltre, Revolut Premium ti consente di inviare denaro in oltre 160 Paesi, ma anche di dividere le spese con i tuoi amici in modo facile e veloce. Potrai ottenere anche sconti esclusivi su prodotti e servizi che ami e risparmiare il 10% sulle tue prenotazioni di hotel.

Non ti resta che attivare subito la tua prova e scoprire come semplificare, ottimizzare e proteggere il tuo denaro. Non dimenticare che è GRATIS per 3 mesi; quindi, devi annullare il rinnovo automatico prima della data di scadenza.





Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione