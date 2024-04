Blank: conto aziendale con Carta Visa Business e bonifici SEPA inclusi

Blank offre un conto aziendale innovativo creato per imprese e liberi professionisti, con una serie di vantaggi e funzionalità integrate per semplificare la gestione finanziaria

Con una procedura di apertura rapida, assicurazioni incluse, carta Visa Business e bonifici inclusi, Blank si posiziona come un partner fidato per le imprese che cercano di ottimizzare la loro gestione finanziaria.

Con la promozione attuale, per i nuovi clienti che apriranno il conto entro il 15 maggio 24, Blank offre 3 mesi gratis, senza vincoli.

Conto con IBAN e Carta Visa Business:

Blank offre un conto corrente online con IBAN accessibile ovunque, da web e smartphone e include una carta Visa Business oltre a bonifici SEPA a costo zero. Blank è disponibile in 3 diversi piani per rispondere alle esigenze di ogni tipo di business:

Offerta Essenziale a 9€ + IVA/mese: Con accesso alle funzionalità chiave come carta di debito VISA Business, 30 bonifici SEPA inclusi, assistenza 7/7 via e-mail e altro ancora.

Offerta Comfort a 17€ + IVA/mese: Con benefici aggiuntivi come 60 bonifici SEPA inclusi, assistenza via e-mail 7/7 e telefonica 5/7, massimali carta più alti, e ulteriori coperture assicurative.

Offerta Completa a 39€ + IVA/mese: Include bonifici SEPA illimitati, assistenza via e-mail e WhatsApp 7/7 e telefonica 7/7, e ulteriori vantaggi assicurativi.

Tutte le offerte offrono la possibilità di disdetta senza vincoli e comprendono una prova gratuita di 3 mesi.

Funzionalità avanzate e assicurazioni incluse

Blank offre anche una serie di funzionalità avanzate progettate per semplificare ulteriormente la gestione finanziaria. Queste includono la possibilità di generare preventivi e proforma con un semplice click, tenere traccia di tutti i conti direttamente dall'app, oltre alla scansione di ricevute e note spese. Inoltre, Blank va oltre il semplice conto aziendale offrendo anche un pacchetto di assicurazioni incluse.

Apertura rapida e semplice:

Blank offre una proceduta di apertura rapida e semplice. In pochi minuti, è possibile aprire un conto aziendale online, eliminando complesse procedure burocratiche. Per provare Blank gratuitamente per 3 mesi clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.