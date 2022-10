Ehiweb è garanzia: l'importanza di una connessione certa

Ci sono provider che scommettono tutto sul basso costo e che nascondono dietro le offerte i compromessi necessari per poter combattere una guerra di prezzi. Ci sono poi provider differenti, che scommettono invece tutto sulla qualità, risultando a conti fatti più convenienti e più performanti in virtù di tutta una serie di vantaggi che sono in grado di mettere insieme. Scegliere Ehiweb significa sposare questa seconda opzione sapendo che l'affidabilità è un valore aggiunto soprattutto in virtù dei problemi che evita.

Confrontare provider e connessioni, insomma, non significa soltanto mettere due cifre di fianco per capire quale sia più piccola dell'altra: ci sono profonde differenze tra le connessioni, le infrastrutture, i tipi di servizi correlati e (cosa spesso sottovalutata) il tipo di assistenza fornita in caso di problemi. Analizzare i singoli aspetti può dunque servire per avere un quadro analitico più ampio ed approfondire l'offerta Ehiweb può essere il modo ideale per portare avanti questo tipo di disamina.

Ehiweb, non solo una semplice connessione

Ehiweb conosce bene i clienti che ha ospitato dopo la migrazione da altri provider: sono utenti insoddisfatti per linee poco stabili o poco performanti, per prezzi che lievitano tra clausole contrattuali non sempre chiare, per limiti congeniti alla connessione acquistata, per i mancati servizi di assistenza richiesti. La matrice è comune: le magagne di una connessione zeppa di compromessi viene a galla nel giro di qualche mese, quando le polveri dell'offerta iniziale si posano e resta la connessione nuda a fare i conti con le esigenze quotidiane del cliente.

Per questo motivo Ehiweb ("il tuo prossimo provider") elenca quelli che sono i vantaggi che è in grado di mettere sul piatto per certificare la propria differenza rispetto alla concorrenza:

dotato di una infrastruttura logica proprietaria , Ehiweb è in grado di gestire in autonomia la banda, decidendo volta per volta quanta fornirne, come distribuirla e con quali interventi di ottimizzazione: la banda aumenta in parallelo all'aumentare dei clienti, garantendo ad ognuno il livello di servizio che si attende;

, Ehiweb è in grado di gestire in autonomia la banda, decidendo volta per volta quanta fornirne, come distribuirla e con quali interventi di ottimizzazione: la banda aumenta in parallelo all'aumentare dei clienti, garantendo ad ognuno il livello di servizio che si attende; il contratto garantisce libertà : in qualsiasi momento, senza penali né vincoli, si può cambiare operatore. Questa libertà nasce dalla certezza per cui il cliente non potrà che trovarsi a proprio agio con il servizio ricevuto, sposandone così le caratteristiche all'interno di un rapporto fidelizzato basato sulla qualità dell'offerta;

: in qualsiasi momento, senza penali né vincoli, si può cambiare operatore. Questa libertà nasce dalla certezza per cui il cliente non potrà che trovarsi a proprio agio con il servizio ricevuto, sposandone così le caratteristiche all'interno di un rapporto fidelizzato basato sulla qualità dell'offerta; nessun prezzo aggiuntivo né costi nascosti : il prezzo mensile è esattamente quello dichiarato, senza appendici né clausole a dividere la cifra percepita da quella sborsata;

: il prezzo mensile è esattamente quello dichiarato, senza appendici né clausole a dividere la cifra percepita da quella sborsata; modem libero e gratuito , nonché qualitativo: nel FRITZ!Box 7530 fornito c'è tutto il significato di una scelta di alti principi che il provider ha fatto propria a tutto vantaggio dell'utente finale.

, nonché qualitativo: nel FRITZ!Box 7530 fornito c'è tutto il significato di una scelta di alti principi che il provider ha fatto propria a tutto vantaggio dell'utente finale. neutralità come pietra angolare: "Crediamo nella rete libera, non limitiamo lo scambio di dati né alcun servizio", senza rallentamenti né vincoli.

Una rete solida

Agli aspetti formali, che in un rapporto provider-cliente sono tutto fuorché secondari, si aggiungono le specifiche tecniche di una infrastruttura sulla base della quale è stato costruito il servizio di connettività che Ehiweb è in grado di garantire.

10 Giga su tutta la rete, anzitutto, al fine di evitare qualsivoglia rischio di saturazione ad ogni livello. Due carrier e due peering diversi, inoltre, per assicurare qualità di connessione e bassa latenza ad ogni nodo. Il possesso di spazi propri di indirizzamento IPv4 e IPv6 per gestire in autonomia routing e sicurezza su tutta la rete. Router e switch Cisco e Juniper di fascia alta, tutti con doppie vie per garantire servizio affidabile e massima continuità operativa anche in presenza di guasti o di interruzioni di rete. Queste caratteristiche ben descrivono il tipo di ambizione che nutre Ehiweb e la natura del posizionamento di mercato che va cercando. Tutto il resto lo fa l'automazione dei processi, che alleggeriscono di oneri il team e consentono così di concentrare tutte le risorse su un'assistenza puntuale e continuativa per la risoluzione di ogni possibile problema:

Offrire assistenza di qualità significa dare informazioni precise, ascoltare i clienti e metterli a loro agio: è il motivo per cui ogni nostro cliente ha un assistente personale e parla sempre con la stessa persona ogni volta che ne ha necessità. In questo modo, ricostruire ogni singola storia è più facile e tutte le procedure si snelliscono: le risposte sono più precise e generano un rapporto di fiducia tra assistente e cliente.

Come un buon vino, una buona connessione è fatta anzitutto di affinamento ed esperienza, conoscenza e capacità di gestire l'intero processo di sviluppo, fino alla certezza di poter offrire un prodotto finale garantito. Non tutti gli utenti sanno apprezzare la qualità, limitando le proprie conoscenze ad un raffronto tra Mbps ed Euro: conoscere davvero ciò che sta dietro l'apparenza di un claim pubblicitario, però, significa compiere scelte consapevoli dalle quali ricavare servizi di convenienza oggettiva. Ecco perché Ehiweb si dice certo di essere "il tuo prossimo provider", sia che l'offerta possa arrivare in FTTC che in FTTH, fino alle FTTO di destinazione aziendale. Laddove la qualità fa la differenza, insomma, c'è un provider pronto ad offrire risposte precise per fare in modo che la connessione acquistata sia una connessione certa, sicura, affidabile.

In collaborazione con Ehiweb