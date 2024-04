Apple Music è gratis per un mese: come funziona la promo

È il momento di puntare su Apple Music. Il servizio di streaming musicale di Apple consente l'accesso a oltre 100 milioni di brani, da ascoltare senza limiti e senza pubblicità, su tutti i propri dispositivi. Per tutti i nuovi utenti che si iscrivono al servizio (o per chi crea un nuovo account) c'è ora la possibilità di sfruttare un'ottima promozione.

Apple Music, infatti, è disponibile con un mese di prova gratuita. Per accedere subito alla promozione basta visitare il sito ufficiale della piattaforma e completare l'attivazione del proprio abbonamento gratuito, senza vincoli e senza limitazioni di alcun tipo.

Come detto, la promozione è disponibile per tutti i nuovi utenti o anche per chi crea un nuovo account. Per tutti i dettagli è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Come funziona la prova gratuita di Apple Music

Con Apple Music è ora possibile accedere a tutta la musica in streaming, con un catalogo ricchissimo e in costante espansione. Ci sono oltre 100 milioni di brani a disposizione degli utenti che hanno la possibilità di ascoltare la musica in streaming senza limitazioni di alcun tipo.

La promozione di Apple Music è molto semplice:

per un mese è possibile accedere a tutto il catalogo della piattaforma , senza limiti e senza pubblicità, su tutti i propri dispositivi (Apple Music è disponibile anche su Android e Windows e non solo sui dispositivi Apple)

, senza limiti e senza pubblicità, su tutti i propri dispositivi (Apple Music è disponibile anche su Android e Windows e non solo sui dispositivi Apple) al termine del periodo di prova gratuita è possibile scegliere se attivare l'abbonamento da 10,99 euro al mese oppure se interrompere il rinnovo automatico, senza costi di alcun tipo

Per sfruttare subito la prova gratuita basta seguire il link qui di sotto. È importante sottolineare, ancora una volta, che non ci sono vincoli. L'offerta è disattivabile in qualsiasi momento, senza costi.

