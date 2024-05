Pagamento unico, spazio a vita per sempre: l’offerta con sconti di pCloud

Se sei stanco degli abbonamenti mensili che sembrano non finire mai, allora è il momento di passare a una soluzione definitiva e perenne: il pagamento unico, o una tantum tanto per essere precisi. Di cosa stiamo parlando? Dei piani a vita di pCloud, il servizio di cloud storage migliore.

Attualmente, pCloud propone sconti eccezionali sui suoi piani a vita: fino al 37% di risparmio su spazi cloud da 500GB, 2TB e 10TB. Chi ci dice che ti occorre questo spazio virtuale? Se sei qui, vuol dire stavi cercando una grande opportunità.

pCloud: piani a vita tuoi con un pagamento unico

pCloud si è affidato a un sistema di sicurezza all'avanguardia per protegge i tuoi dati. La crittografia TLS/SSL e AES a 256 bit, i più alti standard del settore, sono garanzia di sicurezza elevata. Inoltre, i dati vengono replicati su cinque server differenti, giusto per non lasciare nulla di intentato.

Il provider offre anche una suite completa di funzionalità per gestire al meglio i tuoi file. Upload automatico delle foto dal cellulare, accesso offline ai file, sincronizzazione con Dropbox, OneDrive e Google Drive, streaming video e audio integrati, e molto altro ancora.

Ciò che rende pCloud diverso da altri servizi uguali è il fatto di non essere un semplice spazio cloud. Devi vederla come una piattaforma completa che ti permette di modificare i tuoi file online, condividere i link con i tuoi contatti, impostare autorizzazioni di accesso personalizzate e persino acquistare spazio aggiuntivo in qualsiasi momento, se ne dovessi avere bisogno.

Basta così! Il prossimo passo che devi fare è scegliere tra il piano da 500 GB a 199 euro, il piano da 2 TB a 399 euro o il piano da 10 TB a 1.190 euro. Ovviamente, questi costi sono già scontati. Pagamento unico per uno spazio a vita: il futuro dell'archiviazione cloud è finalmente qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.