Conto Arancio: fino all'11 maggio puoi ottenere il 5% annuo lordo per 12 mesi

Conto Arancio è il conto deposito offerto da ING, perfetto per chi cerca un rendimento per i propri risparmi mantenendo al contempo massima flessibilità. Con l'offerta attuale Conto Arancio offre ai nuovi clienti un interesse annuo lordo del 5% sulle somme depositate per i primi 12 mesi, fino a un massimo di 100.000 euro. Questa iniziativa è disponibile per chi apre un nuovo Conto Corrente Arancio e attiva simultaneamente Conto Arancio. Ottieni il 5% annuo con Conto Arancio Caratteristiche e vantaggi Conto Arancio è un conto di deposito a zero spese: non prevede costi di apertura, gestione, trasferimento né di chiusura. I fondi depositati restano sempre disponibili, permettendo ai titolari del conto di prelevare e depositare liberamente, senza perdere il vantaggio degli interessi accumulati. Per beneficiare del tasso d'interesse promozionale del 5%, è necessario: Aprire un Conto Corrente Arancio e selezionare anche Conto Arancio. Effettuare un primo bonifico per attivare il conto entro l'11 maggio. Accreditare lo stipendio sul Conto Corrente Arancio entro il 31 agosto. Coloro che non hanno la possibilità di accreditare lo stipendio, possono comunque aderire all'offerta versando almeno 1.000 euro al mese sul loro conto e mantenendo così l'eligibilità per il tasso d'interesse promozionale al 5%. Qualora non fosse possibile rispettare questi requisiti, si potrà comunque ottenere un tasso d'interesse del 3% annuo lordo. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul Conto Arancio a fine anno o alla chiusura del conto. Conto Arancio e Conto Corrente Arancio

A differenza di Conto Arancio, che è un conto di deposito dedicato esclusivamente alla gestione dei risparmi, Conto Corrente Arancio è un conto corrente bancario che offre tutti i servizi per gestire le spese di ogni giorno, dai prelievi ai pagamenti, in tutta comodità.

Anche Conto Corrente Arancio non prevede costi di tenuta conto per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche successivamente se si accredita lo stipendio.