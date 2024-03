Gestione semplificata delle password con Norton Password Manager

Usare la stessa password per diversi tipi di account, dal proprio indirizzo di posta elettronica ai social media, passando per banca, lavoro ed e-commerce, comporta un notevole rischio. Infatti, basta che un cyber criminale ottenga una singola password per avere accesso a tutti gli account. La soluzione arriva da un password manager, un servizio che rende molto più semplice e sicura sia la memorizzazione che la conservazione delle password.

Sicuro, intelligente e semplice. Questo il claim di Norton Password Manager, la soluzione sviluppata da Norton per la gestione semplificata delle password. Oltre a essere disponibile come app su Google Play Store e App Store, è utilizzabile anche come estensione per i browser Internet Chrome, Firefox, Edge e Safari. In più, è incluso nei piani all-in-one per la sicurezza digitale Norton 360, con prezzi a partire da 29,99 euro per il primo anno.

I vantaggi di Norton Password Manager

Per descrivere i punti di forza di Norton Password Manager è sufficiente riprendere i tre elementi chiave del prodotto: sicuro, intelligente, facile.

Sicuro perché consente di creare in automatico password complesse e mai usate prima, al fine di proteggere al meglio i propri account.

Intelligente perché permette di scoprire immediatamente se una delle password usate è debole, andandole ad aggiornare in automatico con altre più sicure e complesse.

Infine, facile perché semplifica la sincronizzazione dei dati di accesso tra diversi dispositivi, offrendo inoltre la compilazione automatica dei moduli e la condivisione di un accesso più sicuro all'archivio con utenti selezionati.

Con Norton Password Manager le persone hanno un software avanzato che fornisce loro tutti gli strumenti indispensabili per generare, memorizzare e gestire le proprie password ma non solo. Infatti nell'archivio crittografato sul cloud messo a disposizione da Norton è possibile conservare anche i dati sulle carte di credito e altre credenziali online.

Perché affidarsi a un password manager

Nella società in cui viviamo, dove ogni servizio è disponibile online, ricordarsi molte password tutte diverse tra loro è impossibile. Da qui la cattiva abitudine di scegliere la stessa parola di accesso per più account, in particolare quelli più importanti. Ma, come già visto prima, non ci potrebbe essere un errore peggiore di questo.

E se è difficile, se non improbabile, ricordare tutte le password a memoria, è ancora più complicato risolvere un'eventuale sottrazione dell'account da parte di criminali informatici. Ecco perché è così importante usare un password manager che semplifichi l'intero processo di creazione, memorizzazione e gestione.

Download gratuito di Norton Password Manager

L'app di Norton Password Manager è disponibile su App Store e Google Play Store. Inoltre, è possibile scaricare l'estensione per i browser Chrome, Safari, Edge e Firefox, a seconda del browser Internet in uso. Tutto questo scegliendo un piano Norton 360.

Per una sicurezza ancora maggiore, ti invitiamo a prendere in considerazione uno dei piani Norton 360 disponibili, ciascuno dei quali include Norton Password Manager senza costi aggiuntivi. I prezzi partono da 29,99 euro per il piano Standard, 34,99 euro per la versione Deluxe e 44,99 euro per l'account Premium. Compreso nel pacchetto anche il servizio VPN, per difendere al meglio la propria privacy online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.