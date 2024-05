SSD Samsung da 1TB al 31% di sconto su Amazon: OCCASIONE TOP

L'SSD interno Samsung offre prestazioni eccezionali per arricchire l'esperienza informatica. Con un'interfaccia che raggiunge il limite massimo SATA di 560/530 MB/s di velocità sequenziali, assicura un'esperienza fluida e reattiva. Grazie alla tecnologia Intelligent Turbo Write, la velocità di scrittura è accelerata e le prestazioni rimangono elevate nel lungo termine, garantendo una produttività senza compromessi.

Il software Samsung Magician 6 è un compagno indispensabile, mettendo a disposizione una serie di strumenti utili per gestire l'unità in modo efficiente. Con esso, è possibile rimanere aggiornati con gli ultimi aggiornamenti, monitorare la salute e lo stato dell'unità per assicurarsi che funzioni al meglio delle sue capacità.

Progettato per integrarsi perfettamente con PC desktop o laptop che supportano un fattore di forma SATA standard da 2,5 pollici, questo SSD offre una soluzione versatile per una vasta gamma di dispositivi. Con una capacità disponibile di 1 TB, offre ampio spazio di archiviazione per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni utente, che si tratti di archiviare file multimediali, documenti di lavoro o giochi.

Questo SSD rappresenta una scelta affidabile e performante per coloro che cercano un potenziamento significativo delle prestazioni del proprio sistema, offrendo velocità, affidabilità e capacità di gestione avanzate per un'esperienza informatica senza compromessi.

