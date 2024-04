Gestione unificata degli endpoint in azienda: come fare con NinjaOne

Introdurre la gestione unificata degli endpoint in azienda significa poter disporre di una ricetta vincente per migliorare i flussi di lavoro, aumentare la produttività, scongiurare incidenti e proteggere efficacemente i dati, quanto di più prezioso c'è all'interno di qualunque impresa.

Grazie a un approccio che in inglese è conosciuto come Unified Endpoint Management (UEM), è possibile sfruttare un'unica piattaforma in grado di abbracciare desktop, laptop, smartphone e altri dispositivi, insieme alle risorse cloud, con una soluzione capace di offrire una visione panoramica e un livello di controllo senza precedenti.

In un'epoca in cui la sicurezza informatica è priorità assoluta, la gestione unificata degli endpoint rappresenta uno strumento irrinunciabile per difendersi dalle minacce, garantendo conformità normativa e proteggendo l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati aziendali.

NinjaOne come soluzione integrata per la gestione unificata degli endpoint aziendali

In precedenza, le aziende si appoggiavano a soluzioni di Mobile Device Management (MDM) ed Enterprise Mobility Management per gestire e proteggere gli endpoint mobili. Con la diffusione del lavoro ibrido, buona parte dei dipendenti e dei collaboratori operano a distanza. In uno scenario così mutevole e complesso, NinjaOne si propone come la soluzione definitiva che garantisce l'accesso agli strumenti necessari per gestire, aggiornare, proteggere e controllare tutti gli endpoint da un'unica schermata.

La gestione unificata degli endpoint che NinjaOne assicura, permette di monitorare da remoto il comportamento di qualsiasi dispositivo autorizzato a collegarsi con l'infrastruttura aziendale, indipendentemente dalla sua tipologia, dal fattore di forma, dal sistema operativo installato, dalla sua posizione e dalla rete con cui è connesso.

Il miglior modo per provare sin da subito i benefici di uno strumento come NinjaOne, è attivare una prova gratuita della piattaforma per toccare con mano come essa può adattarsi alla propria infrastruttura. Non è richiesto l'inserimento degli estremi di alcuna carta di credito ed è possibile accedere all'intero ventaglio di funzionalità senza restrizioni.

I vantaggi una soluzione come NinjaOne per la gestione unificata degli endpoint

Scegliendo di adottare una soluzione UEM come NinjaOne, gli amministratori IT possono finalmente concentrarsi sugli aspetti più importanti del loro lavoro, invece di gestire o proteggere ciascun dispositivo con un intervento manuale. Questa guida disponibile come ebook gratuito offre un valido aiuto per selezionare lo strumento più adatto.

Una piattaforma integrata come NinjaOne, ad esempio, si fa carico di automatizzare la sicurezza degli endpoint, provvedendo anche all'installazione delle patch per i sistemi operativi e per tutte le applicazioni installate, verificando che ciascun sistema rispetti le policy definite in azienda ed evitando l'accesso alla rete da parte di dispositivi che non dovessero ancora risultare conformi.

In questo modo, NinjaOne permette di supportare eventualmente anche il concetto di BYOD (Bring Your Own Device), facendolo però in modo assolutamente sicuro. Gli utenti possono ad esempio collegarsi alla rete aziendale anche con i propri dispositivi, ma l'accesso è accordato da NinjaOne soltanto quando il device è ritenuto affidabile.

La gestione unificata degli endpoint proposta da NinjaOne permette di raccogliere dati sul funzionamento dei singoli dispositivi. Le informazioni possono essere utilizzate per prevenire problemi e agire in modo proattivo, evitando cioè che alcune criticità possano trasformarsi in veri e propri incidenti informatici. Sono inoltre utili al fine di supportare le decisioni aziendali, identificare aree di miglioramento e stabilire obiettivi per ottimizzare il team IT e le sue prestazioni.

Come creare una strategia di gestione degli endpoint

La soluzione per la gestione unificata degli endpoint che NinjaOne mette a disposizione, offre gestione centralizzata, accesso remoto e strumenti automatizzati.

Per l'inserimento e il monitoraggio dei dispositivi nella piattaforma NinjaOne non è necessario svolgere operazioni complesse: è sufficiente installare un leggero e discreto modulo agent su ogni endpoint. Questo si occupa di controllare in tempo reale la configurazione del dispositivo, trasferire tutte le informazioni essenziali alla dashboard di NinjaOne e di ricevere continuamente le indicazioni per ottimizzare le impostazioni locali e risolvere eventuali problemi.

A questo proposito, NinjaOne permette di definire e impostare criteri efficaci per la gestione degli endpoint. La piattaforma offre già di per sé le regolazioni migliori a seconda della tipologia di ogni dispositivo, ma gli amministratori sono liberi di applicare qualunque tipo di personalizzazione. NinjaOne si occupa di verificare che le impostazioni siano correttamente definite a livello centralizzato per poi passare alla loro distribuzione e implementazione su ogni singolo endpoint.

La gestione dell'onboarding da parte di NinjaOne, fa sì che i dispositivi non ancora autorizzati (ad esempio che non hanno installato l'agent) non possano di fatto scambiare alcun dato con la rete aziendale. È una preziosa forma di autoprotezione che evita di esporre l'impresa e, soprattutto, i dati che elabora, all'azione di dispostivi che potrebbero contenere software non autorizzato o, peggio ancora, applicazioni malevole.

Le potenti funzionalità avanzate di NinjaOne facilitano le attività di monitoraggio, reporting e di auditing, oltre ai controlli di conformità per certificare che gli endpoint siano sicuri e in buona salute.

I rischi per le aziende che non utilizzano la gestione unificata degli endpoint

NinjaOne si appoggia al cloud per orchestrare il monitoraggio e la gestione degli endpoint: non vi è più la necessità di installare, configurare, amministrare e aggiornare sistemi server on-premises che si occupino dell'infrastruttura. Come abbiamo sottolineato in precedenza, si tratta di un enorme vantaggio perché il team IT può concentrarsi sugli aspetti che contano davvero, demandando alla piattaforma NinjaOne il controllo centralizzato di ogni singolo endpoint.

Senza una solida soluzione per la gestione unificata degli endpoint, come NinjaOne, le aziende possono esporsi a violazioni della sicurezza, aggiornamenti incoerenti e inefficienze operative.

Quando aumentano i "punti di accesso" alla rete aziendale, soprattutto se "delocalizzati" (tanti dispositivi di dipendenti e collaboratori che si collegano a distanza, usando network gestiti da soggetti terzi), crescono inevitabilmente le possibilità di attacchi, attività non autorizzate e fughe di dati.

Un'impresa che non si avvale delle funzionalità di una soluzione come NinjaOne può "dimenticare" di distribuire e installare aggiornamenti critici, lasciando i dispositivi del personale aziendale esposti a varie tipologie di vulnerabilità.

La gestione di ciascun dispositivo con un approccio tradizionale, inoltre, impegna tempo e risorse: ciò porta a tutta una serie di inefficienze operative che NinjaOne permette di evitare del tutto. Grazie a NinjaOne, la visibilità su ogni tipologia di endpoind che compone la rete aziendale è totale, con un livello di dettaglio altrimenti non raggiungibile.

La scelta deve essere "a prova di futuro"

Lo scenario tecnologico è estremamente dinamico e mutevole. Il futuro riserva ancora più dispositivi, più connettività e, inevitabilmente, più sfide da affrontare per le aziende e gli amministratori IT.

Selezionare la migliore soluzione per la gestione unificata degli endpoint non è quindi più un lusso, bensì una vera e propria necessità. Per ogni singola realtà aziendale.

Con l'esplosione del mercato dell'Internet delle Cose (IoT), dei prodotti e servizi basati sull'intelligenza artificiale, è essenziale sfruttare un software capace di gestire la molteplicità degli endpoint aziendali in modo coerente.

Proprio in forza della sua architettura basata sul cloud, NinjaOne può evolvere e aggiornarsi ottimizzando la gestione di ogni tipologia di endpoint. Per questo è una soluzione "a prova di futuro", capace cioè di estendere il suo raggio d'azione e "cambiare pelle" per adattarsi ai dispositivi via via collegati in azienda.

Accedere alla prova gratuita di NinjaOne, dà modo di verificare come la piattaforma unificata per la gestione degli endpoint riesca ad adattarsi fin dal primo minuto alle specifiche configurazioni che caratterizzano la propria azienda.