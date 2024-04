Blank di Crédit Agricole: prova gratuita di 3 mesi su questo conto aziendale

Non hai ancora scelto il tuo conto aziendale? Se hai fretta di farlo, ma stai incontrando difficoltà per via della moltitudine di opzioni disponibili, ti consigliamo Crédit Agricole che, con la sua controllata Blank, offre una prova gratuita di 3 mesi del suo conto aziendale, permettendoti di testarne le funzionalità senza impegno.

Come funziona? Devi visitare il sito ufficiale di Blank, scegliere la versione del conto che ti occorre di più (Essenziale, Comfort o Completa) e seguire la semplice procedura guidata. Fino al 15 maggio, la promozione è disponibile per tutti i nuovi clienti che aprono un conto.

Prova gratuita di 3 mesi per testare i tanti vantaggi del conto

Andiamo a dare un’occhiata ai vantaggi del conto aziendale Blank:

potrai testare tutte le funzionalità del conto senza costi per 90 giorni ;

; al termine del periodo promozionale, potrai decidere se mantenere il conto o chiuderlo senza pagare penali;

disponibilità di tre piani tariffari, ognuno con caratteristiche e costi differenti, per adattarsi alle tue necessità.

Anche la versione base, Essenziale, offre una carta di debito VISA Business, 30 bonifici SEPA gratuiti e diverse coperture assicurative. Le versioni Comfort e Completa includono ulteriori servizi, come il conto multivaluta e l'internet banking avanzato. Per quanto riguarda il canone mensile, Essenziale ha un costo di 9 euro al mese, mentre Comfort e Completa rispettivamente di 17 euro e 39 euro al mese.

Per maggiori dettagli sul conto aziendale Blank e per attivare subito la tua prova gratuita di 3 mesi, visita il sito ufficiale cliccando sul bottone qui sotto.

Non perdere questa occasione! Approfitta di questa vantaggiosa promozione per testare il conto aziendale Blank e scegliere poi il profilo di conto più adatto alle tue esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.