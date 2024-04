Garuda Linux “Bird of Prey” rilasciata con KDE Plasma 6

La distribuzione Garuda Linux basata su Arch Linux ha una nuova versione principale che finalmente distribuisce l'ultima serie di ambienti desktop KDE Plasma 6. Inoltre, sono stati aggiunti anche numerosi altri miglioramenti. Come accennato, la più grande novità del nuovo Garuda Linux (nome in codice "Bird of Prey") è l'introduzione del desktop KDE Plasma 6 sull'edizione Dr460nized. Gli sviluppatori hanno infatti lavorato duramente per aggiornare da Plasma 5 portando più plasmoids e sostituendo altri con fork aggiornate.

Per gli utenti Garuda Linux esistenti, gli sviluppatori hanno anche aggiornato lo strumento Garuda System Maintenance. Questo offrirà la possibilità di migrare le edizioni Dr460nized basate su KDE Plasma 5 all'ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6. In tutto ciò verrà comunque mantenuto l'aspetto unico di Plasma di Garuda. Gli sviluppatori di Garuda Linux, in un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, hanno dichiarato che: “non appena KDE 6 è stato rilasciato nei repository di Arch, la migrazione è stata attivata automaticamente per tutti coloro che utilizzavano temi Dr460nizzati non personalizzati. L'aspetto generale è rimasto più o meno lo stesso, a parte alcuni aspetti come la barra delle applicazioni, che ora utilizza le icone del tema corrente invece di quelle codificate”.

Garuda Linux: le novità dell’ultimo aggiornamento di “Bird of Pray”

Oltre alle edizioni Dr460nized basate su KDE Plasma, la nuova versione di Garuda Linux aggiorna anche l'edizione Sway. Questa mostrerà il messaggio di benvenuto ReGreet per un'esperienza di accesso più pulita. Inoltre, sono stati aggiornati SwayFX per effetti visivi desktop migliorati, lo strumento per gli screenshot Swappy, il gestore appunti Cliphist, il terminale Foot e il launcher Fuzzel. L'edizione Hyprland ha poi ricevuto le ultime novità upstream e il browser FireDragon è stato ribasato sul browser Floorp. Garuda Linux ha abbandonato Qtile e ha aggiornato il programma di installazione Calamares per un aspetto più moderno. Infine, il sistema di compilazione per il repository Garuda ha ricevuto importanti aggiornamenti.

Garuda Linux "Bird of Prey" (240428) è già disponibile per il download nelle edizioni Dr460nized, Dr460nized-gaming, GNOME, Xfce, Cinnamon, KDE-lite, Sway, Hyprland e i3. Naturalmente, gli utenti esistenti devono solo aggiornare le proprie installazioni senza scaricare le nuove immagini ISO.