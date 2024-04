Microsoft risolve bug dietro gli errori di crittografia BitLocker

Microsoft ha risolto un problema noto che causava errori di crittografia dell'unità BitLocker non corretti in alcuni ambienti Windows gestiti. La società ha affermato che Intune è tra le piattaforme MDM interessate dal bug, ma anche le soluzioni MDM di terze parti potrebbero essere coinvolte. Già lo scorso ottobre, l’azienda di Redmond aveva ha chiarito che si trattava solo di un problema di segnalazione. Inoltre, il bug non aveva effettivamente alcun impatto sulla crittografia delle unità o sulla segnalazione di altri problemi del dispositivo, inclusi altri problemi di BitLocker sui dispositivi Windows registrati.

Sul proprio sito ufficiale, Microsoft ha dichiarato che “l'uso delle impostazioni dei criteri FixedDrivesEncryptionType o SystemDrivesEncryptionType nel nodo del provider di servizi di configurazione BitLocker nelle app di gestione dei dispositivi mobili (MDM) potrebbe mostrare erroneamente un errore 65000 nell'impostazione ‘Richiedi crittografia dispositivo’ per alcuni dispositivi dell'ambiente. Gli ambienti interessati sono quelli con i criteri ‘Imponi tipo di crittografia unità nelle unità del sistema operativo’ o ‘Imponi crittografia unità su unità fisse’ impostati su abilitato e selezionando ‘crittografia completa’ o ‘solo spazio usato’”.

Microsoft: il bug non verrà risolto subito su Windows 10 Enterprise LTSC 2019

Il bug di Bitlocker riguarda solo le piattaforme client, tra cui Windows 11 21H2/22H2/23H2, Windows 10 21H2/22H2 e Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Inoltre, questo influisce solo sui sistemi in cui viene applicata la crittografia delle unità per il sistema operativo e le unità fisse. Microsoft ha risolto questo bug nell'aggiornamento di anteprima KB5034204 per Windows 11 (23 gennaio 2024) e nell'aggiornamento KB5034763 per Windows 10 del (13 febbraio 2024). Tuttavia, la società afferma che non risolverà il bug per Windows 10 Enterprise LTSC 2019, che è soggetto a supporto esteso. Questa decisione si basa sul fatto che il bug è limitato solo a uno scenario di segnalazione. Ciò significa che non influisce sulla crittografia dell'unità o sulla segnalazione di altri problemi sul dispositivo.

Gli amministratori possono comunque mitigare il problema sui sistemi Windows 10 Enterprise LTSC 2019. Per fare ciò basta abilitare l'impostazione "non configurato" per i criteri "Applica crittografia unità su unità fisse" o "Applica tipo di crittografia unità su unità del sistema operativo" in Microsoft Intune.