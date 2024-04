Conto aziendale con 3 mesi di prova gratuita: è possibile con Blank di Crédit Agricole

Accedere a un nuovo conto aziendale richiede una valutazione attenta e precisa delle caratteristiche del conto stesso. Per questo motivo, poter sfruttare una prova gratuita e senza vincoli del nuovo conto aziendale rappresenta un plus da non sottovalutare, soprattutto quando questa prova è di lunga durata, come nel caso di Blank

Il conto aziendale proposto da Blank, società del Gruppo Crédit Agricole, è disponibile con una prova gratuita per 3 mesi ed è accessibile a partite IVA e piccole imprese. Per accedere subito alla prova basta visitare il sito ufficiale di Blank e scegliere la versione desiderata del conto corrente. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Conto aziendale Blank: 3 mesi di prova senza vincoli

La promozione lanciata da Blank per il suo conto aziendale è disponibile per i nuovi clienti che richiedono l'apertura del conto entro il prossimo 15 di maggio. I 3 mesi gratis sono disponibili su tutte e tre le proposte dell'istituto:

Offerta Essenziale da 9 euro al mese

da 9 euro al mese Offerta Comfort da 17 euro al mese

da 17 euro al mese Offerta Completa da 39 euro al mese

Tutti i prezzi indicati sono senza IVA.

Le proposte di Blank hanno, naturalmente, vantaggi crescenti, adattandosi alle esigenze di differenti clienti. La versione Essenziale include la carta di debito VISA Business, 30 bonifici SEPA inclusi e anche alcune coperture assicurative. Le versioni Comfort e Completa aggiungono ulteriori vantaggi.

Per verificare le condizioni del conto aziendale di Blank e per accedere subito alla prova gratuita è ora possibile seguire il link qui di sotto. La promozione può essere richiesta in pochi passaggi, seguendo una semplice procedura guidata. Non ci sono vincoli di alcun tipo: il conto può essere chiuso senza alcun costo alla fine del periodo promozionale.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.