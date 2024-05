Queste cuffie bluetooth Xiaomi sono perfette e costano solo 16,80€

Xiaomi è un'azienda che fa della versatilità un suo punto di forza e oggi, su Amazon, viene attivato uno sconto in formato maxi del 52% sulle sue cuffie bluetooth, le Redmi Buds 4 Lite che vengono vendute a soli 16,80€.

Sconto folle del 52% sulle cuffie bluetooth Xiaomi

Le cuffie Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 4 Lite offrono un'esperienza di ascolto senza pari, arricchita da una serie di funzionalità avanzate. Grazie al Bluetooth 5.3, la trasmissione dei dati è stabile e veloce, garantendo un consumo energetico ridotto e minimizzando le interruzioni durante l'ascolto.

Dotate di un driver dinamico con diaframma composito da 12mm, queste cuffie sono progettate per offrire un suono cristallino e privo di distorsioni, intensificando la struttura della cavità per una qualità audio superiore. L'autonomia non è un problema grazie alla batteria a lunga durata, che offre fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola ricarica e fino a 20 ore totali con l'ausilio della custodia di ricarica inclusa.

La compatibilità con Google Fast Pair rende la connessione ai dispositivi Android un gioco da ragazzi: basta aprire la custodia e gli auricolari si connettono automaticamente al telefono, garantendo un'esperienza senza soluzione di continuità.

Con un design leggero e portatile, queste cuffie sono ideali per l'uso quotidiano e per gli allenamenti, con resistenza all'acqua IPX4 che le protegge da sudore e pioggia, assicurando che siano sempre pronte a fornire un suono eccezionale in qualsiasi situazione.

Su Amazon, oggi, le cuffie bluetooth Xiaomi, le Redmi Buds 4 Lite, sono scontate del 52% per un costo totale e finale di soli 16,80€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.