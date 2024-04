Sconti fino al 75% sui piani a vita Internxt: ci sono anche 10GB gratis

Ogni quanto paghi il tuo spazio cloud: mese o anno? Ma la domanda vera è: “Perché continui a farlo?”. C’è una soluzione notevolmente migliore, offerta da Internxt: piani a vita con sconti fino al 75%. Sai cosa vuol dire? Spazio cloud tuo per sempre! Niente più abbonamenti, ma pagamento una tantum.

Piani a vita di Internxt con sconti fino al 75%: perché conviene?

Ti starai chiedendo perché, al di là dell’aspetto economico, dovresti abbandonare l’attuale provider e scegliere Internxt. I motivi sono più che validi, tra cui:

crittografia end-to-end per proteggere i tuoi dati da accessi indesiderati, anche in caso di furto del tuo dispositivo o violazione del server;

per proteggere i tuoi dati da accessi indesiderati, anche in caso di furto del tuo dispositivo o violazione del server; file al sicuro da occhi indiscreti, con server distribuiti in tutto il mondo e politiche rigorose sulla privacy ;

; piani che si adattano a ogni esigenza, da 2TB a 10TB , con la possibilità di espanderlo in qualsiasi momento;

, con la possibilità di espanderlo in qualsiasi momento; condivisione sicura dei file , password per una protezione extra, accesso da qualsiasi dispositivo e molto altro ancora;

, password per una protezione extra, accesso da qualsiasi dispositivo e molto altro ancora; garanzia di rimborso di 30 giorni.

Se non vuoi impegnarti fin da subito, puoi provare il servizio usando lo spazio gratuito da 10GB. Altrimenti, i piani scontati sono i seguenti:

2TB a 199 euro (sconto del 60%);

5TB a 299 euro (sconto del 70%);

10TB a 499 euro (sconto del 75%).

Non perdere questa occasione unica! I piani a vita Internxt sono la soluzione ideale per chi cerca un'archiviazione cloud sicura, privata e conveniente. Con sconti fino al 75% e 10GB di spazio gratuito, non hai più scuse per aspettare! Visita il sito web di Internxt per saperne di più e attivare il tuo piano oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.