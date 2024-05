Ricarica il tuo telefono anche in auto con il caricatore INIU da 60W a 9,99€

Avere un caricatore per auto è molto utile per chi, solitamente, viaggia spesso e si ritrova a dover ricaricare spesso i propri dispositivi e in particolar modo il proprio telefono. Oggi, su Amazon, il caricatore per auto INIU da 60W viene scontato del 44% per un costo totale di 9,99€.

Maxi sconto del 44% sul caricatore per auto

Il caricatore per auto INIU si distingue è Dotato di tecnologie avanzate come Power Delivery 3.0 e Quick Charge 3.0, il caricatore assicura un'efficienza di ricarica senza rivali, permettendo di caricare TUTTO più velocemente in movimento.

Con un'impressionante capacità di far rivivere un iPhone 14 fino al 75% in soli 30 minuti, è quattro volte più veloce rispetto ad altri caricabatterie, garantendo che il telefono sia pronto per l'utilizzo durante tutta la giornata con una sola ricarica. La potenza elevata fino a 30 W per la porta PD USB-C consente al caricabatterie di alimentare anche un iPad Pro alla massima velocità, distinguendosi dagli altri caricabatterie per auto sul mercato.

Nonostante le sue prestazioni eccezionali, il caricatore è ultra-compatto, con dimensioni ridotte del 58% rispetto ai suoi concorrenti. Questo lo rende perfetto per essere posizionato comodamente nel cruscotto o nell'accendisigari senza rischi di sganciarsi durante la guida su strade accidentate.

Con una doppia ricarica veloce, grazie alla presenza di una porta USB-C PD e una porta USB QC, il caricatore può caricare rapidamente non solo tutti i dispositivi USB standard, ma anche tutti i nuovi dispositivi USB-C iPhone & Android. La sicurezza è una priorità, e il caricatore INIU offre un'eccellente protezione con il sistema SmartProtect a 15 strati.

Su Amazon, oggi, il caricatore per auto INIU da 60W viene messo in sconto del 44% per essere poi venduto a soli 9,99€.

