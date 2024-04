Sport all’estero: con PrivateVPN puoi vederlo ovunque tu sia

Sei un tifoso appassionato che viaggia spesso? Hai mai dovuto rinunciare a seguire la tua squadra del cuore a causa delle restrizioni geografiche? Oppure, sei spesso in giro e ti hai evitato di usare le reti Wi-Fi pubbliche per proteggere i tuoi dati? Ecco la soluzione per goderti lo sport all’estero: una VPN.

Tra le tante attualmente disponibili, PrivateVPN si distingue in particolare perché dispone di migliaia di server locati in 63 Paesi. Inoltre, la sua politica no log protegge i tuoi dati di navigazione e la tua privacy. C’è anche l’offerta attuale: continua a leggere per conoscerla.

PrivateVPN: la VPN migliore per guardare lo sport all’estero

Vediamo quali sono i motivi per scegliere PrivateVPN:

supera le restrizioni geografiche consentendo l’accesso a contenuti sportivi in streaming ovunque tu sia nel mondo, anche su reti Wi-Fi pubbliche;

consentendo l’accesso a contenuti sportivi in streaming ovunque tu sia nel mondo, anche su reti Wi-Fi pubbliche; protegge i tuoi dati per evitare il rischio di furti ;

; ti fa vivere l'emozione delle tue partite preferite senza interruzioni.

Come si attiva il servizio? Anche se non sei un esperto in informatica, la procedura è abbastanza semplice:

registrati a PrivateVPN e scarica l'app sul tuo dispositivo; collegati a uno dei tantissimi server disponibili; accedi al servizio streaming che trasmette l'evento sportivo che desideri guardare.

Ti avevamo accennato a un’offerta. In effetti, PrivateVPN ti offre per ben 36 mesi (12 di abbonamento, più 24 promozionali) a soli 2,08 euro al mese, con uno sconto pari all'85%. Un’offerta davvero eccezionale!

Oltre ai motivi esposti sopra, dovresti abbonarti perché il livello di protezione di dati e privacy supera di gran lunghe le aspettative attuali. La crittografia a 2048 bit con AES-256 usata da PrivateVPN garantisce la sicurezza dei tuoi dati su qualsiasi dispositivo. Inoltre, puoi condividere la tua connessione con altri 6 dispositivi contemporaneamente. Detto questo, se vuoi goderti lo sport all’estero, clicca sul bottone qui sotto e abbonati subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.