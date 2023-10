Ehiweb, la convenienza del VoIP inizia con un numero gratis

E tu lo hai già provato il VoIP?

La domanda potrebbe apparire banale, ma non lo è per un motivo: di VoIP se ne parla da troppi anni, senza che molti abbiano nel frattempo maturato la necessaria consapevolezza circa i grandi passi avanti che si è riusciti a fare dal punto di vista tecnico su questo fronte. Il VoIP di oggi non è certo quello di molti anni fa, eppure troppo spesso giudizi e percezione si sono fermati mentre tutto il resto evolveva. Si sono evolute le connessioni, anzitutto. Ma si sono evolute anche le opzioni software, sempre più ricche e pronte ad uno switch a veri e propri centralini di grande utilità. Si sono evoluti prezzi e offerte, inoltre, allestendo uno scenario che oggi può inevitabilmente far gola in molte occasioni.

Nel privato, ma soprattutto in uffici e aziende, il VoIP è oggi più che una semplice opzione: è il punto di partenza verso un modo diverso di concepire la telefonia, le comunicazioni con l'esterno, le comunicazioni interne ed il modo di pesare tutto ciò in termini di costo.

Occorre pertanto tornare alla domanda di partenza: tu lo hai già provato il VoIP? E se la prova fosse completamente gratuita?

Ehiweb, il VoIP si prova gratis

Non si tratta di opzione facile da trovare e proprio per questo motivo si tratta dell'occasione ideale sia per chi ancora non conosce il VoIP, sia per chi voglia rivalutarlo dopo aver sbattuto per anni contro bollette troppo care o sistemi di telefonia eccessivamente rigidi e privi di opzioni in grado di arricchirne l'esperienza. Grazie a Ehiweb ed al suo servizio VivaVox, infatti, il VoIP può essere provato gratis per ben 30 giorni con tanto di numero di telefono personalizzato (e anche quest'ultimo tassello è completamente gratuito).

Per VoIP si intende la telefonia "Voice over IP", ossia una metodologia di chiamata basata sul passaggio e l'elaborazione di dati digitali: la chiamata parte e arriva come fosse uno streaming (nozione nota ai più) bidirezionale e come tale viene gestita per avere chiarezza di segnale, immediatezza e reattività ai massimi livelli. Poter contare su di un numero gratis significa poter toccare con mano, dal vivo, l'esperienza VoIP: significa poterla giudicare nel tempo, metterla sotto stress, viverla come una linea vera e propria sulla quale costruire in proprio ogni giudizio.

Quella che mette a disposizione Ehiweb non è una semplice demo, ma un vero e proprio mese di utilizzo gratuito in tutto e per tutto, potendo così affondare le mani in ogni dettaglio per assaporarne le opportunità e l'efficienza. Non c'è modo migliore per un prodotto che vuole presentare le proprie qualità, se non metterle direttamente nelle mani dell'utente finale.

Anche il numero è gratis

Il servizio prevede nella fattispecie un pacchetto comprensivo di:

100 minuti di chiamate gratuite verso i numeri fissi nazionali

Numero telefonico con prefisso della tua città

Softphone ZoiPer con tutorial per la configurazione

Telefonate gratis verso altri numeri VivaVox

Attivazione gratuita

Al termine del test, basterà consumare 2 euro al mese di chiamate in uscita per continuare ad avere il numero VoIP gratuito con il prefisso della propria città, potendo così eventualmente anche tenere una linea in parallelo a quella già in uso. Basteranno in ogni caso pochi giorni di prova su VoIP per costringere a riconsiderare completamente il proprio modo di pensare la telefonia e valutare pertanto in modo nuovo quella che è la telefonia su IP.

Se si decide di passare al VoIP, sarà sufficiente terminare la prova gratuita con una ricarica: a questo punto il servizio VivaVox sarà effettivamente consolidato, il numero di telefono potrà essere acquistato anche in assenza di traffico in uscita a soli 24,99 euro/anno e le chiamate potranno essere portate avanti tanto da smartphone (tramite apposita app), sia tramite telefoni dedicati e router abilitati.

Il VoIP conviene?

La domanda relativa alla convenienza va posta nel modo corretto per un motivo: se la convenienza è del tutto certa (per motivi organici legati al modo in cui il servizio viene erogato), ben più utile è comprendere però a quanto ammonta tale margine. Su questa pagina Ehiweb mette a disposizione un semplice modulo che facilita la comprensione dei costi ed il confronto con la bolletta attuale: capire quanto sia conveniente il VoIP è il modo migliore per intraprendere una scelta, soprattutto se il giudizio ha la possibilità di essere suffragato da un test prolungato ed approfondito.

Questa una valutazione basata su una proiezione per una telefonata della durata di 3 minuti su numero fisso:

Toccare con mano il VoIP attraverso una prova gratuita, insomma, è del tutto fondamentale, ma è soltanto "pesandone" la convenienza che è possibile stilare un giudizio a tutto tondo, basato su risparmio, esperienza d'uso, potenzialità e facilità d'adozione.

Il cerchio deve chiudersi laddove il ragionamento è partito: hai mai provato un servizio VoIP? Visto che la prova è gratis, perché non provarlo ora, per poi valutare in prima persona se possa effettivamente occasione di risparmio o valida risposta ai propri problemi?

In collaborazione con Ehiweb