Axerve POS Easy: cashback del 50% sulle commissioni

Se hai un’attività sai come ogni risparmio faccia la differenza. Con Axerve POS Easy, non solo puoi modernizzare e semplificare il processo di pagamento, ma ora hai anche l'opportunità di ridurre significativamente i costi grazie a un'offerta di cashback incredibilmente vantaggiosa.

Il POS di Axerve è l’alleato per il tuo business

Fino al 30 maggio 2024, Axerve ti offre la possibilità di ottenere un cashback del 50% sulle commissioni delle transazioni effettuate utilizzando il POS Easy. Questo significa che metà delle commissioni che paghi per ogni transazione ti verranno restituite direttamente sul tuo conto, tramite un bonifico mensile posticipato. È un'opportunità eccezionale per ottimizzare i costi operativi del tuo business senza compromettere la qualità del servizio.

Il terminale POS Easy di Axerve, un moderno dispositivo Android PAX A920 Pro, è stato progettato pensando alla facilità d'uso e all'efficienza. Dotato di connettività 4G e Wi-Fi grazie alla SIM 4G inclusa, permette transazioni rapide e sicure in qualsiasi momento. In più, il dispositivo include una stampante integrata per le ricevute, rendendo ogni transazione ancora più semplice.

Quanto costa? Pagherai un importo una tantum di 100€ (IVA esclusa) e un’imposta di bollo di 16€ per l’attivazione del servizio. Le commissioni sulle transazioni sono del solo 1% degli incassi, senza alcun canone mensile.

La gestione è facile e intuitiva grazie alla dashboard online di Axerve che ti permette di monitorare tutte le transazioni in tempo reale. L’accettazione di pagamenti avviene attraverso tutti i principali circuiti nazionali e internazionali, inclusi wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, offrendo ai tuoi clienti una flessibilità di pagamento senza precedenti. Se poi dovessi riscontrare qualche problema, ricorda che il servizio clienti Axerve è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’offerta di cashback di Axerve POS Easy non durerà per sempre. Approfittane ora per ridurre i costi operativi e aumentare l’efficienza delle tue operazioni quotidiane. Visita il sito ufficiale per scoprire di più e per attivare il tuo POS Easy.

