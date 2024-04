Clippers contro Mavericks: guarda con il Pass Sport

Se sei un appassionato di NBA, sappi che sta arrivando una nuova appassionante sfida. I Los Angeles Clippers affronteranno i Dallas Mavericks il 2 maggio, alle ore 4 del mattino ora italiana, nella suggestiva cornice della Crypto.com Arena. Questo match è un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti del grande basket. Puoi seguirlo in diretta streaming su Now.

L’incontro in programma, promette di essere un’occasione importante per entrambe le squadre in questa stagione. I Clippers, con il loro stile di gioco dinamico, e i Mavericks, noti per la loro strategia intensiva, creeranno sicuramente uno spettacolo sportivo di alto livello.

Dove viene trasmesso il match Clippers contro Maveriks?

Per godersi ogni istante di questo e altri emozionanti incontri, il Pass Sport di Now rappresenta la soluzione perfetta. Il match verrà infatti trasmesso in diretta. L’abbonamento parte da soli 9,90 euro al mese, e il Pass Sport offre non solo gli incontri della NBA, ma anche una vasta selezione di eventi sportivi.

Abbonandoti al Pass Sport di Now, potrai seguire la Serie A TIM, 121 partite su 137 della UEFA Champions League, la Formula 1 e la MotoGP. In più, gli amanti del tennis troveranno una copertura completa delle principali competizioni. Se poi vuoi goderti i tuoi eventi sportivi con il massimo della qualità, puoi scegliere di abbinare al Pass Sport l'opzione Premium. A partire da 15,99 euro al mese hai 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e l'audio Dolby Digital 5.1.

Grazie all’abbonamento economico e all’estrema flessibilità di Now, non lasciarti scappare l'opportunità di vivere in diretta l'entusiasmante match tra i Clippers e i Mavericks. Visita il sito ufficiale e attiva oggi il tuo Pass Sport. Questa potrebbe essere l'occasione ideale per seguire i tuoi sport preferiti e sostenere la tua squadra del cuore, il tutto a un prezzo accessibile.

