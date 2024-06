Fastweb Energia: perché scegliere l'offerta a canone fisso

Costruire un futuro più inclusivo ed ecosostenibile, al fine di promuovere la trasformazione digitale del nostro Paese: questo l'obiettivo di Fastweb, che con i suoi sette milioni di clienti tra rete fissa e mobile figura nella lista dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia.

Ad inizio aprile Fastweb ha debuttato nel mercato dell'energia con Fastweb Energia, l'offerta a canone fisso mensile bloccato per dodici mesi, con il 100% dell'energia proveniente da fonti rinnovabili. Ecco quali sono i suoi principali vantaggi e quali invece i contro.

Fastweb Energia: prezzo bloccato per 12 mesi e integrazione con altri servizi Fastweb

Uno dei principali vantaggi di Fastweb Energia è il prezzo bloccato per dodici mesi. Si tratta di un elemento estremamente importante, a maggior ragione se si considerano variabili come crisi energetiche e inflazione, che possono in ogni momento causare variazioni di prezzo per la materia energetica.

Prezzo fisso per un anno significa anche conoscere con anticipo i costi dell'energia elettrica, un vantaggio sia per acquisire una migliore gestione delle proprie finanze, sia per evitare le bollette di conguaglio, da molti ritenute un vero e proprio incubo.

Attenzione al prezzo

Quando si valutano pro e contro di un'offerta luce, un altro punto importante da prendere in considerazione è il prezzo a KWh. Riguardo a ciò, l'offerta di Fastweb Energia non è la proposta più conveniente disponibile oggi nel mercato libero.

Gli utenti che non considerano aspetti rilevanti il prezzo bloccato per cinque anni e l'integrazione dell'offerta energetica con i servizi di telefonia fissa e mobile, potrebbero dunque trovare una proposta economica migliore bussando alla porta di altre aziende.

Le offerte sui piani Energia Light, Energia Full ed Energia Maxi sono disponibili su questa pagina di Fastweb Energia. Segnaliamo infine che chi è già cliente Fastweb può contare su uno sconto di 5 euro sul canone fisso.

