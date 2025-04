Risparmia con Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili

Octopus Energy continua a distinguersi nel mercato dell’energia con un’offerta pensata per chi cerca trasparenza, sostenibilità e flessibilità. Attiva fino al 16 aprile 2025, la proposta si articola in due tariffe principali: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex, entrambe pensate per utenze domestiche e senza penali o vincoli contrattuali.

Due opzioni per risparmiare in modo semplice

Con Octopus Fissa 12 Mesi, il prezzo dell’energia resta bloccato per 12 mesi. Una scelta indicata per chi vuole tutelarsi da possibili oscillazioni del mercato.

Nel dettaglio:

Energia elettrica : 0,1397 €/kWh

Gas : 0,513 €/Smc

Costo di commercializzazione : 96 €/anno per ciascun servizio

Le tariffe sono da intendersi IVA e imposte escluse; le perdite di rete sono incluse.

Chi preferisce una soluzione dinamica, può optare per Octopus Flex, con costi indicizzati e aggiornati mensilmente:

Energia elettrica : PUN Mono + 0,011 €/kWh

Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Costo di commercializzazione : 84 €/anno per ciascun servizio

Anche in questo caso, IVA e imposte escluse, perdite incluse.

Energia da fonti rinnovabili

L’energia fornita da Octopus proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, in linea con gli standard europei di sostenibilità. L’azienda si impegna anche a migliorare costantemente la propria impronta carbonica attraverso innovazione e partnership con produttori green.

Nessuna modifica al contatore

Un aspetto importante: aderendo all’offerta Octopus, la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas resteranno invariati rispetto al contratto attuale. L’utente potrà eventualmente richiederne la modifica dopo l’attivazione del servizio.

Un fornitore pluripremiato

Octopus Energy non è solo sinonimo di energia rinnovabile: la società ha ricevuto vari riconoscimenti per il servizio clienti e la trasparenza dell’offerta. In un contesto energetico ancora segnato da incertezze e fluttuazioni di prezzo, Octopus Energy propone una soluzione sostenibile, chiara e priva di costi nascosti. Un’alternativa interessante per chi vuole maggiore controllo sulle spese domestiche e un fornitore che investe nella transizione verde. Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.