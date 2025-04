Roma - Juventus sarà visibile in streaming gratis: quando si gioca e dove vederla

La Serie A torna in campo e, per questo week end, torna l'appuntamento con una partita in diretta gratis su DAZN: questa volta tocca al "big match" Roma - Juventus in programma domenica 6 aprile 2025 a partire dalle 20:45.

Il match sarà trasmesso in streaming gratuito su DAZN, senza bisogno di attivare un nuovo abbonamento. Basta avere un account DAZN (o crearne uno da zero) per poter accedere alla piattaforma e guardare la partita in streaming gratis.

Per tutti i tifosi è consigliabile provare a creare un nuovo account e collegarsi a DAZN: in passato, infatti, la piattaforma ha inviato delle offerte personalizzate a chi ha seguito una delle partite in streaming gratuito trasmesse nei mesi scorsi.

Per seguire Roma - Juventus basta accedere a DAZN tramite il link qui di sotto.

Roma - Juventus: orario e probabili formazioni

La partita è uno dei big match della Serie A di questo turno. Si tratta, infatti, di una sfida davvero importante con entrambe le squadre che sono alla ricerca di punti preziosi per conquistare una qualificazione in Champions League e partecipare alla competizione la prossima stagione.

La Juventus è, attualmente, al quinto posto mentre la Roma è al sesto posto. Una vittoria, per entrambe le squadre, può risultare decisiva così come una sconfitta potrebbe rappresentare un grosso problema in ottica qualificazione.

Il calcio di inizio è fissato per il 6 aprile 2025 alle 20:45. Ecco quali sono le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1):

Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; El Shaarawy, Koné, Cristante, Angelino; Soulé, Pellegrini; Dovbyk. A disposizione: Gollini, De Marzi, Nelsson, Celik, Salah-Eddine, Pisilli, Gourna-Douath, Paredes, Baldanzi, Shomurodov.

Juventus (3-4-2-1):

Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Yildiz, Koopmeiners; Vlahovic. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Alberto Costa, Conceição, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi, Mbangula.

La partita viene trasmessa in diretta streaming gratis su DAZN. Per seguire il match basta creare un nuovo account sulla piattaforma qui di sotto.

