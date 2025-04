Octopus Energy: sfrutta il prezzo bloccato per un anno su luce e gas

La tariffa Fissa 12M di Octopus Energy è stata rinnovata fino al 16 aprile. C'è ancora dunque una manciata di giorni per attivare questa promozione, che permette di bloccare per un anno il prezzo di luce e gas per un anno. Sia con riferimento al prezzo della materia energia che ai costi di commercializzazione, non avrai alcuna sorpresa in bolletta.

Per attivare l'offerta basta andare sul sito di Octopus Energy, ma prima di procedere vorrai giustamente sapere quali sono le tariffe previste. Andiamo ad analizzarle nel dettaglio.

Cosa prevede Fissa 12M di Octopus Energy

Ecco il dettaglio dell'offerta Fissa 12M di Octopus Energy:

Luce : materia energia 0,1397 €/kWh , costi di commercializzazione 96€;

: materia energia , costi di commercializzazione 96€; Gas: materia energia 0,513 €/Smc, costi di commercializzazione 96€.

IVA e imposte sono escluse. Una volta terminati i 12 mesi, sarà possibile scegliere nuovamente la tariffa più conveniente tra Fissa e Flex e continuare a risparmiare, senza alcun tipo di stress. Per completezza di informazioni, la tariffa Flex prevede un prezzo per la materia energia indicizzato, ovvero sempre in linea con il mercato all'ingrosso. Per la luce, il prezzo della materia energia è dettato da PUN + 0,011 €/kWh, mentre per il gas da PSVDAm + 0,08 €/Smc. Per entrambe il costo di commercializzazione è di 84€.

Ai prezzi indicati, bisogna aggiungere alcune voci in bolletta indipendenti da Octopus Energy, ovvero il trasporto e gestione del contatore, gli oneri di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte.

In sintesi, stiamo parlando di una delle offerte luce e gas più convenienti in questo momento sul mercato. Per ottenerla basta andare sul sito di Octopus Energy. Inizia a risparmiare sulle bollette: scegli Octopus e blocca il prezzo delle forniture per un anno. Poi, passati i 12 mesi, potrai scegliere come proseguire in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.