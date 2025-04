Hostinger: tutto quello che ti serve per far crescere la tua presenza online

Creare un sito web oggi è più semplice e accessibile che mai, ma la vera differenza la fa il servizio che scegli per ospitarlo. Hostinger si presenta come una piattaforma completa per chi vuole avviare, espandere o ottimizzare la propria attività online, con un’offerta che unisce prestazioni elevate, facilità d’uso, assistenza continua e sicurezza avanzata.

Che tu sia un freelancer, un piccolo business, un creatore di contenuti o un’agenzia, Hostinger ti mette a disposizione un pacchetto pronto all’uso per pubblicare il tuo sito in pochi minuti: website builder, dominio gratuito, email, backup automatici, sicurezza avanzata e supporto tecnico 24/7. Il tutto gestito tramite una dashboard intuitiva pensata per utenti di ogni livello.

Un hosting veloce, sicuro e sempre accessibile

Uno dei punti di forza di Hostinger è l’infrastruttura tecnologica: data center distribuiti a livello globale, garanzia di uptime del 99,9%, protezione DDoS con Cloudflare, certificati SSL illimitati e backup regolari. Inoltre, la piattaforma è ottimizzata per WordPress, WooCommerce e app web, con risorse scalabili che crescono insieme al tuo sito.

La migrazione da altri provider è gratuita e gestita interamente dal team tecnico, senza downtime e senza complicazioni: basta richiedere il trasferimento e lasciare che gli esperti si occupino di tutto.

Tre piani per iniziare, crescere o scalare

Approfittando della promozione attuale, è possibile ottenere fino all' 80% di sconto, +3 mesi extra gratuiti e un dominio incluso nel prezzo. Tutti i piani includono hosting gestito per WordPress, email gratuite, SSL illimitato e builder visuale integrato.

Premium – €2,49/mese (79% di sconto)

Ideale per chi crea un primo sito personale o portfolio. Include 25 GB SSD, fino a 25 siti, backup settimanali e assistenza prioritaria.

Business – €2,99/mese (80% di sconto)

Pensato per piccole attività online o e-commerce. Offre 50 GB NVMe, backup giornalieri, supporto WooCommerce e risorse potenziate.

Cloud Startup – €7,99/mese (69% di sconto)

Per progetti ambiziosi o ad alto traffico. Include 100 GB NVMe, prestazioni superiori, risorse dedicate e gestione avanzata.

Tutti i piani sono senza rischi, grazie alla garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.