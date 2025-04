OpenHands automatizza il coding con gli agenti AI

OpenHands è una piattaforma open source con cui animare agenti di sviluppo software basati sull'intelligenza artificiale che semplificano e accelerano il processo di coding. Gli agenti OpenHands sono in grado di eseguire una vasta gamma di attività tipicamente svolte da sviluppatori in carne ed ossa. Come per esempio generare e modificare codice, eseguire comandi, navigare sui siti web, interagire con le API di servizi esterni e persino copiare dei frammenti di codice dalle pagine di StackOverflow.

Gestire gli agenti AI con OpenHands

Gli agenti di OpenHands, che in precedenza aveva il nome di "OpenDevin", possono gestire i compiti più complessi che si possono affrontare nel corso di una sessione di sviluppo. Offre inoltre un'interfaccia particolarmente user-friendly che consente agli utenti di interagire più facilmente con gli agenti e facilita la loro integrazione anche in un flusso di lavoro preesistente.

Distribuita sotto MIT License, la piattaforma supporta diversi modelli linguistici generativi. Permette quindi di scegliere il provider più adatto alle proprie esigenze, compresi Anthropic con il suo Claude 3.5 "Sonnet" e OpenAI. Fornisce poi un ambiente completo che include un editor per il codice, un agente browser per le ricerche sul web e un terminale per l'esecuzione dei comandi.

Installazione della piattaforma

OpenHands può essere eseguita facilmente in ambienti Docker e mette a disposizione una procedura di configurazione rapida nonché una gestione efficiente delle dipendenze. Per avviarla utilizzando Docker è possibile eseguire il comando seguente:

docker pull docker.all-hands.dev/all-hands-ai/runtime:0.30-nikolaik

seguito dall'istruzione proposta di seguito con i necessari parametri:

docker run -it --rm --pull=always

Dopo l'esecuzione la piattaforma sarà accessibile da browser web e disponibile all'indirizzo http://localhost:3000 . Il progetto è stato realizzato quasi interamente utilizzando il linguaggio Python. Per la sua esecuzione è necessario disporre di un terminale con un minimo di 4GB di memoria RAM e di un processore non particolarmente datato.