Hosting WordPress da 2,49€ al mese con i Saldi di Primavera Hostinger

Hostinger, società di web hosting con sede in Lituania e attiva in più di 50 Paesi in tutto il mondo, sta offrendo un piano hosting per WordPress a partire da 2,49 euro al mese. L'offerta è valida nell'ambito della promozione Saldi di Primavera e include un dominio gratuito più tre mesi extra di servizio in regalo.

Il piano hosting WordPress in offerta a 2,49 euro al mese per quattro anni è quello Premium, ideale per siti web personali come blog, portfolio e siti di notizie relative a un tema di nicchia. Al termine del periodo promozionale, si rinnova a 5,99 euro al mese per quattro anni, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. In più, ottieni uno sconto EXTRA del 10% utilizzando il nostro codice sconto esclusivo HTML10.

Le caratteristiche chiave dei piani hosting WordPress di Hostinger

Velocità, affidabilità ed efficienza, tre elementi cardine dell'offerta Hostinger per prestazioni di alto livello che restituiscono ai visitatori un'esperienza d'uso ottimale. Entrando più nello specifico, i piani hosting dell'azienda lituana includono data center locali in tutto il mondo, tempi di risposta più rapidi, una maggiore velocità di caricamento delle pagine e la garanzia di disponibilità del sito del 99,9%.

Pollice in alto anche sul fronte della sicurezza, a partire dai backup automatici e dall'impiego dell'autenticazione a due fattori. Inoltre è possibile crittografare il traffico del proprio sito attraverso l'utilizzo di certificati di sicurezza SSL illimitati, nonché usufruire di una protezione completa dagli attacchi DDoS sfruttando i nameserver protetti da Cloudflare.

La promo Saldi di Primavera di Hostinger offre un risparmio del 79% sul piano hosting Premium per siti WordPress, più un dominio gratuito. Rispetto dunque al prezzo di listino di 11,99 euro, il costo è pari a 2,49 euro al mese per quattro anni: al termine si potrà rinnovare al prezzo di 5,99 euro al mese per altri quattro anni, tenendo conto che si può richiedere la disdetta in qualsiasi momento. A questo si aggiunge un ulteriore sconto del 10% tramite il codice HTML10 che porta il costo a 2,24 euro al mese!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.