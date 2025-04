Roma-Juventus in chiaro su DAZN: come vederla in streaming gratis

Ci siamo: il big match della 31esima giornata di Serie A, Roma-Juventus, si giocherà questa sera allo Stadio Olimpico, con fischio d'inizio fissato per le ore 20.45. Una partita che riveste un'importanza assoluta, visto che entrambe le squadre sono in piena lotta per un posto nella prossima Champions League.

Una buona notizia sia per i tifosi giallorossi che per quelli bianconeri è che DAZN trasmetterà la partita in chiaro gratuitamente. Bisogna iscriversi però velocemente alla piattaforma: solo i primi due milioni di utenti non abbonati potranno vedere la partita free. Il resto non potrà loggarsi. Per riuscirci basta andare sul sito di DAZN e registrarsi gratuitamente.

Come vedere Roma-Juventus su DAZN gratis in chiaro

Per vedere la partita Roma-Juventus in streaming gratuito basta seguire questi passaggi:

Apri il sito di DAZN;

Clicca su “ Registrati gratuitamente “;

“; Inserisci la tua email per continuare;

Verifica il tuo indirizzo email inserendo il codice di 4 cifre inviato all’indirizzo email indicato;

inviato all’indirizzo email indicato; Aggiungi nome e password per creare un account gratuito.

A quel punto si aprirà una pagina dove dovrai semplicemente cliccare su "Guarda gratis". Niente di più semplice, non è vero?

Detto questo, in molti si chiedono come sia possibile che DAZN metta a disposizione gratuitamente una partita come questa. La risposta è semplice: la piattaforma ha sottoscritto un contratto per l'assegnazione dei diritti televisivi fino al 2029 che prevede che cinque eventi possano essere mandati in onda in chiaro ogni stagione.

In precedenza, DAZN aveva trasmesso gratuitamente Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juver-Milan e Atalanta-Inter. Stasera tocca a Roma-Juventus, una partita che rischia di essere decisiva per il cammino europeo delle due squadre.

