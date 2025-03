Crowdfunding su WordPress: i plugin per acquisire fondi sul Web

Uno degli aspetti per sviluppare un sito Web in grado di raccogliere fondi su internet e fare crowdfunding su WordPress: definire un sistema di donazioni online che sia efficace, sicuro.

Stiamo parlando di un elemento chiave dell'intero meccanismo perché è qui che si concentra la transazione. In questa fase avviene il passaggio di denaro e ci possono essere ripensamenti importanti, ostacoli, punti di frizione che spingono il potenziale investitore o donatore a tornare sui suoi passi. Quando investi nel crowdfunding su WordPress devi lavorare sulla credibilità, sulla comunicazione trasparente e su alcuni aspetti tecnici.

Trovare un buon sistema per raccogliere fondi online è un passaggio decisivo: ecco qualche soluzione utile e alcune riflessioni che non possono mancare nel tuo processo di analisi.

Donations via PayPal

Hai bisogno di un add-on per ottenere fondi con il metodo di pagamento più diffuso sul Web? Usa il plugin WordPress PayPal Donation per integrare dove desideri un modulo utile a ottenere liquidità attraverso questo sistema noto a tutti. E che quindi permette di semplificare le operazioni anche se non hai un sito Web strutturato per fare crowdfunding.

IgnitionDeck Platform

Impossibile fare crowdfunding su WordPress senza aver prima preso coscienza di questo plugin specifico e dedicato a chi opera con la raccolta fondi online. Esistono versioni gratuite e a pagamento ma è giusto considerare che la soluzione premium è molto più utile a chi ha bisogno di una plugin professionale. Quali sono i suoi punti di forza?

In primo luogo puoi garantire transazioni sicure grazie a un gateway di pagamento che include Stripe Checkout e Paypal ma intervieni anche sulla flessibilità delle donazioni.

Gli investitori possono essere accontentati e tu hai alcune opzioni per rendere la donazione più semplice. Perché puoi personalizzare ogni email transazionale in modo da comunicare con i tuoi finanziatori con la massima chiarezza, se desideri anche con Mailchimp.

GiveWP – Donation Plugin

Ci sono piattaforme di fundraising da conoscere a tutti i costi? Consigliamo GiveWP, un plugin destinato alle donazioni per fare crowdfunding su WordPress nel miglior modo possibile. Il motivo è semplice: grazie a questa estensione puoi accettare facilmente importi con carta di credito dato che GiveWP offre diverse opzioni di gateway di pagamento:

Stripe.

PayPal.

Bitpay.

Venmo.

Square.

Razorpay.

Paytm e altri.

Grazie a Stripe puoi accettare pagamenti con Apple Pay, Google Pay o ACH. Mentre PayPal è perfetto per avere contributi da ogni angolo del mondo, in modo universale e semplice. Aspetto interessante: con questo plugin puoi gestire anche le offerte offline. Infatti consenti ai clienti di inviare assegni o donazioni differenti

Il form di GiveWP (fonte sito ufficiale)

Uno dei motivi che dovrebbero spingerti a utilizzare questa soluzione è la creazione di un Native Mobile Donation Form

Buy Me a Coffee

Un altro plugin molto semplice, essenziale. Ma che raccoglie le esigenze di chi non ha bisogno di grandi strutture e cerca solo un metodo per ottenere delle donazioni online per piccoli progetti. Il vantaggio sostanziale è questo: installi, personalizzi come credi il modulo, lo aggiungi dove desideri. Ad esempio nella sidebar o in una landing page. Tutto qui.

Donation Forms by Charitable

Molti plugin per WordPress che permettono di ottenere un sito Web pensato per le donazioni su internet si interfacciano con WooCommerce. Come anticipato nella lezione precedente, si tratta di una struttura che semplifica il lavoro necessario alla creazione di schede progetti e offre un meccanismo di pagamento online. Donation Forms by Charitable va citato perché è un'estensione standalone, che lavora senza bisogno di una struttura e-commerce.

WP Crowdfunding

Continuiamo la lista dei migliori plugin e metodi per fare raccolta fondi su WordPress con WP Crowdfunding. Vale a dire una struttura capace di offrire le principali funzioni già nella versione gratuita ma se vuoi qualche opzione in più - portafoglio nativo centralizzato, report analytics, alert e connessione con Stripe - devi puntare sulle versioni a pagamento.

Puoi presentare il progetto di fundraising

L'aspetto fondamentale: hai tutti gli strumenti di marketing per aumentare le conversioni come, ad esempio, l'impostazione di un'immagine o un video in primo piano, definizione di quota minima e massima, definizione dell'obiettivo per il quale hai avviato il finanziamento.

Definisci struttura e contenuti di un sito internet per ottenere donazioni

Il lavoro per la realizzazione di un sito Web destinato alle donazioni deve passare, per ovvi motivi, dalla creazione dei contenuti per crowdfunding. E dalla definizione - basata su un attento lavoro di keyword research - di un'alberatura utile a chi sta navigando sul portale.

Ma anche agli scopi di visibilità e promozione. Detto in altre parole, cosa pubblicare su un sito Web che ha come obiettivo il raggiungimento di una determinata somma per realizzare un progetto imprenditoriale o di beneficenza? Come gestire un calendario e un piano editoriale rispetto alla creazione dei migliori contenuti per fare un buon lavoro di raccolta fondi?

Inizia da una solida keyword research

Se vuoi creare i contenuti per un sito Web di crowdfunding, sia per chi fa beneficenza che per progetti di start-up, hai bisogno in primo luogo di una buona ricerca delle parole chiave. Devi sapere cosa cercano le persone che vuoi raggiungere e ottenere delle keyword da utilizzare per creare una struttura, delle risorse specifiche e delle pagine di atterraggio.

Se conosci le necessità informative e commerciali del pubblico puoi decidere, ad esempio, di realizzare delle pagine FAQ per rispondere alle esigenze del pubblico o un blog interno per affrontare determinati temi che possono portare potenziali investitori sul tuo portale.

Basta utilizzare Google Suggest

Chiaramente non basta questo per raggiungere l'obiettivo strategico, serve un solido lavoro di keyword research

Crea le pagine essenziali del sito Web

Una volta individuate le esigenze principali dei tuoi potenziali clienti devi creare delle pagine Web fisse per rispondere alle esigenze fondamentali. La home page sarà una sintesi delle principali attività che svolgi, costruita in modo da capire subito chi sei e cosa fai. Poi ci sono due risorse decisive: Chi Siamo e Contatti. Perché sono così importanti queste ultime? Intervengono nella realizzazione di un brand solido. Devi metterci la faccia e dimostrare che ci sono delle persone che possono essere contattate sempre, in qualsiasi momento.

Hai una sede fisica? Segnala tutto nella pagina dei contatti. Ma questa è solo la base di partenza, un sito Web destinato a donazioni e crowdfunding deve prevedere pagine Web:

Destinate ai singoli progetti.

Per approfondire temi correlati.

Necessarie a chiarire dubbi.

Utili per raccogliere denaro.

Nell'esempio in basso possiamo notare una delle migliori realtà destinate alla raccolta fondi online per temi legati all'infanzia. Ebbene, puoi notare che abbiamo un menu di navigazione essenziale ma completo che permette non solo di capire subito come essere attivi dal punto di vista economico ma anche di approfondire come si muove l'associazione e cosa fa.

Il sito Web di Riley Children's Foundation

La struttura del sito web deve prevedere tutte le pagine necessarie per informare e convertire. Alla base c'è una regola da seguire: bisogna puntare sull'essenziale e realizzare un'alberatura snella. Facile da navigare per gli utenti e da scansionare con Google. In questo caso un tool per creare mappe mentali può aiutarti a organizzare al meglio la struttura.

Imposta un blog per attirare i clienti

Ancora un dettaglio necessario rispetto all'organizzazione dei contenuti per il crowdfunding: valuta se e come predisporre un blog per attirare i potenziali investitori. Noi sappiamo che le ricerche informative possono essere un veicolo di traffico importante.

Se vuoi portare visite verso il tuo dominio devi assicurarti una buona quantità di pagine Web in grado di attirare visite. Con l'advertising puoi spingere le landing page di vendita, quelle che portano conversioni; con il blog rispondi alle domande del pubblico, almeno quelle che non hanno ancora trovato una definizione nelle sezioni knowledge e FAQ.

Attenzione alle immagini che scegli

Ancora un aspetto relativo ai contenuti: un settore come quello dei siti Web di donazioni e raccolta fondi devono fare massima attenzione a come scelgono i visual. Meglio utilizzare contenuti di proprietà, credibili e certificati. Evita immagini stock e generate dall'intelligenza artificiale. In questi casi c'è bisogno di massimo contatto con la realtà dei fatti.