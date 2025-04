Octopus Energy: energia rinnovabile e flessibilità

Octopus Energy propone un’offerta luce e gas pensata per le utenze domestiche, con un focus su energia 100% rinnovabile, nessun vincolo contrattuale e tariffe trasparenti. Fino al 16 aprile 2025, puoi scegliere tra due opzioni convenienti: Octopus Fissa 12M e Octopus Flex. Vediamole nel dettaglio.

Octopus Fissa 12Mesi – stabilità e sicurezza per 12 mesi

Con Octopus Fissa 12M il costo della materia prima luce e gas resta bloccato per 12 mesi, proteggendoti da eventuali aumenti di mercato. È la soluzione ideale per chi cerca tranquillità e prevede consumi costanti.

Materia prima Luce : 0,1397 €/kWh

Materia prima Gas : 0,513 €/Smc

Commercializzazione (luce e gas) : 96 €/anno per ciascuna utenza

IVA e imposte escluse. Perdite incluse

Octopus Flex – Dinamica e Allineata al Mercato

Per chi preferisce una tariffa indicizzata e flessibile, Octopus Flex segue l’andamento del mercato, consentendoti di approfittare di eventuali ribassi.

Materia prima Luce : PUN Mono + 0,011 €/kWh

Materia prima Gas : PSVDAm + 0,08 €/Smc

Commercializzazione (luce e gas) : 84 €/anno per ciascuna utenza

IVA e imposte escluse. Perdite incluse

Perché scegliere Octopus Energy

Octopus Energy offre una soluzione consapevole e sostenibile. Tutta l’energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, contribuendo attivamente alla tutela dell’ambiente e alla costruzione di un futuro più verde. La libertà è un altro pilastro dell’offerta: non ci sono vincoli né penali, sei libero di cambiare quando vuoi, senza costi aggiuntivi. Il servizio clienti è tra i migliori del settore, premiato per la sua efficienza e cortesia, e la trasparenza è totale: le tariffe sono semplici, chiare e prive di costi nascosti. Tutto si gestisce online, in modo rapido e intuitivo, per darti il massimo della comodità, sempre.

La potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno le stesse del tuo attuale contratto. Potrai modificarle in un secondo momento, dopo l’attivazione del servizio. Per conoscere l'offerta completa di Octopus Energy clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.