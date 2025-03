Hostinger: con la promo Primavera hai WordPress Hosting a 2,49€/mese

In occasione dei Saldi di Primavera, Hostinger mette a disposizione il suo piano hosting WordPress Premium a partire da 2,49€ al mese.

L’offerta è valida per una sottoscrizione quadriennale e include un dominio gratuito e tre mesi extra di servizio senza costi aggiuntivi. Per attivarla basta andare sul sito di Hostinger. Ma andiamo adesso a scoprire nel dettaglio cosa offrono i piani di Hostinger con hosting WordPress incluso.

Un piano perfetto per blog, portfolio e siti di nicchia: ecco il piano Premium WordPress di Hostinger

Il pacchetto promozionale di Hostinger riguarda il piano Premium WordPress, una soluzione ideale per chi vuole creare o far crescere un sito personale, un blog tematico o un portale dedicato a un settore specifico. Al termine dei 4 anni promozionali, il piano si rinnova a 5,99€ al mese per altri 48 mesi, con la possibilità di interrompere il servizio in qualsiasi momento.

I servizi di Hostinger si distinguono per prestazioni elevate, garantite da:

Data center localizzati a livello globale , per tempi di risposta ottimizzati;

, per tempi di risposta ottimizzati; Velocità di caricamento delle pagine superiore ;

; Uptime garantito al 99,9%, per una presenza online continua.

Dal punto di vista della sicurezza, il piano offre:

Backup automatici , per non perdere mai i tuoi dati;

, per non perdere mai i tuoi dati; Autenticazione a due fattori , per proteggere l’accesso al pannello di controllo;

, per proteggere l’accesso al pannello di controllo; Certificati SSL illimitati , per crittografare il traffico del sito;

, per crittografare il traffico del sito; Protezione DDoS avanzata tramite nameserver Cloudflare.

Con questa promozione di Hostinger, il prezzo mensile passa da 11,99€ a 2,49€, con un risparmio immediato del 79%. Un’occasione interessante per chi vuole costruire un progetto online solido e professionale, beneficiando di un servizio completo, performante e conveniente. Per avere maggiori informazioni e approfittare della promo, basta andare sul sito di Hostinger. Qui si potranno valutare i vari piani e trovare quello più adatto alle proprie esigenze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.