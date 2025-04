Hosting WordPress con AI integrata: l’offerta Aruba da 14,90€ per il primo anno

Realizzare un sito professionale in questi tempi è più semplice, soprattutto grazie alla promozione limitata proposta da Aruba, che offre il suo piano Hosting WordPress Gestito con strumenti di intelligenza artificiale integrati al prezzo promozionale di 14,90€ + IVA per il primo anno.

Una soluzione ideale per chi cerca un servizio completo, potente e accessibile. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali caratteristiche e funzionalità mette a disposizione.

Hosting WordPress Aruba: tutti i vantaggi di affidarsi a questa soluzione

Il vantaggio principale di questa offerta è la possibilità di combinare le potenzialità di WordPress con l’efficienza della tecnologia AI integrata: strumenti intelligenti ti aiutano a creare testi ottimizzati per il web (come descrizioni prodotto, articoli o intere pagine) semplicemente inserendo qualche riga di input. L’algoritmo genera contenuti coerenti con lo stile del sito e pronti per la SEO, riducendo drasticamente tempi e competenze richieste.

Dal punto di vista tecnico, l’affidabilità di Aruba è garantita da 7 Data Center, di cui 4 situati in Italia, che assicurano performance elevate e continuità del servizio. Il piano include server SSD veloci, certificato SSL gratuito, backup automatici ogni giorno e un pannello di controllo intuitivo, ideale per la gestione quotidiana anche da parte di utenti meno esperti.

In più, chi sceglie Aruba può contare su assistenza tecnica attiva 24/7, disponibile via telefono, e-mail o live chat.

Che tu voglia aprire un blog, un sito aziendale o uno shop online, questa proposta rappresenta una soluzione smart e scalabile per iniziare con un investimento minimo. L’offerta da 14,90€ è disponibile solo per un periodo limitato, quindi se stai pensando di lanciare il tuo progetto digitale, questo è il momento perfetto per iniziare. Vai sul sito di Aruba e comincia a creare.

