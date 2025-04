GitHub rafforza la sicurezza dopo il furto di 39 milioni di segreti

GitHub ha annunciato importanti aggiornamenti alla sua piattaforma Advanced Security oltre 39 milioni di segreti

Questi segreti sono stati individuati grazie al servizio di scansione sviluppato da GitHub, che identifica dati sensibili come password e token all’interno dei codici condivisi. Nonostante gli sforzi di protezione, come la Push Protection

Per affrontare queste problematiche, GitHub ha introdotto nuove misure di sicurezza per prevenire future perdite di segreti. La piattaforma ha reso disponibili come prodotti separati Secret Protection Code Security

Ulteriori miglioramenti

GitHub ha anche fornito una serie di raccomandazioni agli utenti per evitare ulteriori perdite di segreti, come l’abilitazione della Push Protection