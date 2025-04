Malware, virus e phishing hanno i giorni contati con Norton 360

Una società connessa come quella di oggi ha pregi e difetti. Tra i secondi figura anche il rischio di scaricare file infetti da malware, accedere a siti con virus più o meno noti, e subire un attacco di phishing con conseguenze disastrose per i propri dati personali. Per difendersi l'antivirus presente nel computer non è sufficiente, come non lo è un comportamento irreprensibile quando si naviga in Internet: serve qualcosa di più.

Quel qualcosa in più che arriva da una suite di sicurezza online avanzata come Norton 360, il nuovo fiore all'occhiello di Norton, marchio noto a livello internazionale per il suo programma antivirus di primo livello. In questi giorni i nuovi piani beneficiano di uno sconto fino al 71%, grazie al quale è possibile attivare una protezione adeguata a partire da 2,08 euro al mese per un anno.

Le funzionalità dei nuovi piani Norton 360

Standard, Deluxe e Advanced: sono questi i piani della suite Norton 360 dell'omonimo marchio statunitense. Il piano base è quello Standard, che in aggiunta al pluripremiato antivirus offre anche un password manager, 10GB di backup nel cloud e una connessione a Internet privata con VPN.

L'account Deluxe include tutte le funzionalità del precedente piano, arrivando fino a 50GB di backup nel cloud e aggiungendo anche il monitoraggio del Dark Web e la Protezione minori, strumento indispensabile per chi ha uno o più figli che navigano in Internet.

C'è poi il piano Deluxe, che completa l'offerta con 200GB di backup del PC nel cloud più l'assistenza per il ripristino dell'identità, l'assistenza in caso di furto del portafoglio e l'opzione Social Media Monitoring.

Un'altra differenza riguarda il numero di dispositivi su cui si può installare il software: un solo dispositivo con l'account Standard, cinque dispositivi con il piano Deluxe e fino a dieci device con Advanced, con la possibilità di scegliere tra PC, Mac, tablet o telefoni.

