Kena Mobile ha un'ottima offerta di portabilità

Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta di portabilità per i clienti Iliad, ho. Mobile, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri MVNO: 200 Giga al mese, invece di 100 Giga, minuti illimitati verso tutti e 200 SMS a 5,99 euro al mese. L'offerta prevede inoltre un mese di rinnovo in omaggio, il primo, e il costo di attivazione gratuito fornendo i consensi commerciali al momento della sottoscrizione.

Tra gli altri vantaggi di passare a Kena vi sono anche la copertura del 99% della popolazione tramite la rete TIM, l'attivazione immediata della SIM con SPID e riconoscimento video, l'app Kena Mobile con cui è possibile gestire l'offerta a 360 gradi e la politica dei costi trasparente dell'operatore virtuale di telefonia mobile.

200 Giga e minuti illimitati a 5,99 euro al mese

L'offerta di portabilità di Kena Mobile prevede il raddoppio dei Giga, da 100 a 200, attivando il servizio di ricarica automatica, più i minuti illimitati e 200 SMS. Se ci si reca in vacanza all'estero, in uno dei Paesi dell'Unione europea, si mantengono i minuti illimitati e i 200 SMS disponibili in Italia più 8 Giga dedicati in roaming.

Sempre per quanto riguarda i Giga per navigare in Internet, la velocità massima raggiungibile con il 4G sotto rete TIM è pari a 60 Mbit/s, un valore più che sufficiente per un'esperienza online, streaming e gaming godibile anche utilizzando i dati mobili dell'offerta in questione.

Passando invece ai servizi principali inclusi gratuitamente nella tariffa, si annovera anzitutto il supporto al Servizio Voce su 4G, con Kena che chiarisce come il supporto sia in maniera esclusiva per i dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena. L'altra opzione utile è Restart, tramite la quale è possibile anticipare il rinnovo dei contenuti dell'offerta per avere a disposizione nuovamente tutti i Giga, minuti e SMS previsti dall'offerta, senza alcun costo aggiuntivo rispetto alla tariffa base (l'unica cosa che cambierà sarà la data del rinnovo, che farà riferimento al giorno in cui si usufruisce della funzionalità Restart e non più a quella iniziale).

