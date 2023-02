Sappiamo bene che le foto sono fondamentali su un sito Web, ecco perché è giusto ricordare che esistono diversi plugin WordPress per le immagini. Sono delle estensioni pensate per ottenere dei vantaggi specifici in termini di gestione e ottimizzazione del materiale visual.

In alcuni casi questi add-on rientrano nei migliori plugin WordPress per velocizzare un sito Web, insieme a soluzioni avanzate come Wp Rocket o W3 Total Cache. Se non altro perché le immagini sono strettamente collegate ai tempi di caricamento di una pagina internet.

Ma l'ottimizzazione di questi elementi non riguarda solo la riduzione del peso: ecco le estensioni da ricordare quando devi gestire al meglio immagini e foto su WordPress.

NextGEN Gallery

Se hai bisogno di realizzare un sito web per fotografi o per hotel questa è la soluzione giusta. Perché NextGEN Gallery è di sicuro uno dei plugin per immagini più conosciuti e utilizzati da chi ha bisogno di gallerie di foto. Grazie a questa estensione è possibile giocare con le opzioni a disposizione: la gestione delle gallerie WordPress diventa facile grazie alle funzioni di caricamento, cancellazione e organizzazione degli scatti o dei contenuti visual.

La schermata di NextGEN Gallery per gestire le immagini.

Puoi raggruppare le foto in album, aggiungere metadati, impostare slideshow e tutto ciò che serve per realizzare un passaggio in grado di mostrare all'utente ciò che vuole vendere. Chiaramente c'è anche la possibilità di integrarlo perfettamente con Gutenberg.

Media Cleaner

Lo scopo di Media Cleaner – Clean & Optimize Space è semplice: eliminare i contenuti che non servono dal tuo sito Web. Il lavoro di pubblicazione su un blog impone ritmi complessi e attività che spesso tendono a sovrapporsi. Risultato? Carichi tanti file immagine che alla fine non hanno una reale utilità. Media Cleaner pulisce la tua libreria multimediale.

Quindi elimina le voci non funzionanti e che non vengono utilizzate nel tuo sito Web. Paura di distruggere quello che hai creato eliminando file che in realtà servono ancora al portale?

Gestione file con Media Cleaner.

Un cestino interno ti consente di verificare che tutto funzioni correttamente prima di eliminare i file. Questo plugin è perfetto se lo utilizzi insieme a un tool per la pulizia del database ma ricorda sempre di eseguire un backup prima di utilizzarlo. Così minimizzi i rischi.

Perfect Image

Continuiamo la selezione dei migliori plugin per immagini su WordPress con un componente che fa la felicità di chi lavora molto con il visual. L'obiettivo di questo plugin: permettere di restituire la migliore foto possibile sul proprio sito Web. Le funzioni decisive:

individua le dimensioni giuste per le immagini.

Disabilita la creazione delle soluzioni che non servono.

Sostituisci le foto con nuovi upload.

Genera visual per i dispositivi High-DPI.

Puoi controllare la funzione di scaling delle immagini grandi.

Se hai bisogno di lavorare con i contenuti visual e vuoi velocizzare una serie di attività puoi trovare un fedele alleato in Perfect Image Replace Media & Generate Thumbnails.

Smush

Un punto di riferimento per ottimizzare le immagini in termini di performance. Se vuoi ridurre il peso dei contenuti e comprimere le foto fino al punto ideale sei in buone mani.

Lo strumento per comprimere le foto con Smush.

Smush è un plugin perfetto per chi cerca una combinazione di strumenti che include riduzione del peso, resize automatico di immagini dalle dimensioni superiori a quelle necessarie, analisi dei contenuti già presenti sul sito Web con relativa ottimizzazione.

Puoi anche puntare verso la conversione nel formato WebP ma solo nella versione a pagamento. In sintesi, Smush è uno dei migliori plugin WordPress per le immagini.

Auto Image Attributes

Partiamo da un presupposto chiaro: le foto devono essere ottimizzate singolarmente con tag alt, didascalia e attributo title indipendenti. C'è da aggiungere, però, che su portali molto impegnativi per numero di pagine e file visuali si rischia di ignorare alcuni passaggi. Per evitare di lasciare delle voci incomplete c'è Auto Image Attributes.

Questa è un'estensione WordPress per generare in automatico tutti i testi che ruotano intorno a una foto partendo dal nome file. Il plugin elimina automaticamente i trattini e ciò che potrebbe ostacolare la lettura. Non è un modo per sostituire l'ottimizzazione manuale ma una condizione per evitare che ci siano campi mancanti.

Imagify

Simile a Smush ma adatto a chi utilizza Wp Rocket dato che lavorano in sinergia. Imagify è un compressore di immagini indispensabile per ridimensionare e comprimere foto del sito Web.

Uno dei vantaggi di questa estensione è la possibilità di ridimensionare le immagini in blocco, con un solo click. Quindi è utile per chi gestisce grandi portali ed e-commerce.

Compressione delle foto con Imagify.

Di sicuro il prezzo è uno dei punti di forza di questo plugin WordPress per le immagini: puoi lavorare 20 MB di contenuti gratis ogni mese. E la conversione al formato WebP è gratuita.