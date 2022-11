Come vedremo nelle prossime lezioni, il lavoro di miglioramento delle prestazioni di un sito Web passa da fasi differenti che riguardano sia il front-end che il back-end del portale. Un ruolo importante, se non decisivo, è svolto dai plugin per velocizzare WordPress.

Anche se nelle ultime versioni questo CMS ha fatto dei passi avanti in termini di ottimizzazione delle performance - ad esempio con introduzione del Lazy Load e l'accesso alle immagini in formato WebP - non possiamo dire che WordPress sia sempre l'applicazione migliore. Anzi, le analisi di benchmark con gli altri software sono severe con questo CMS.

Confronto tra tempi di caricamento di diversi CMS secondo Backlinko.

Soprattutto per realizzare siti Web scattanti. La base di partenza ha delle lacune che però possono essere superate da estensioni che semplificano di molto il lavoro dei Webmaster.

Lo diciamo sempre: meglio modificare manualmente ed evitare add-on superflui ma in alcuni casi bisogna cedere alle comodità dei migliori plugin per velocizzare WordPress. Ecco quelli che citeremo sempre in questa guida per risolvere i problemi di un sito Web lentissimo.

Plugin all in one (cache, database e minify)

Esiste una grande offerta di estensioni legate a questo content management system che aiutano a migliorare la velocità del sito Web perché contribuiscono a ottenere diversi risultati.

Nella maggior parte dei casi sono plugin per velocizzare WordPress con l'attivazione della cache ma si estendono anche in sezioni legate alla compressione e ottimizzazione di:

Inoltre possono lavorare sull'ottimizzazione del database e delle impostazioni di WordPress. Obiettivo? La massima velocità del sito Web. I nomi che torneranno sempre: Wp Rocket, WP Fastest Cache, W3 Total Cache. Questi sono i servizi più efficaci per avere un'esperienza di ottimizzazione del sito Web completa. Almeno in termini di velocità del caricamento.

La home page del sito Web dedicato a Wp Rocket.

Chi preferisce avere solo plugin dedicati alla creazione di pagine in memoria per velocizzare il caricamento può puntare su WP Super Cache o Cache Enabler. Mentre Nitropack è la soluzione opposta: rappresenta il plugin all in one per eccellenza, con tutti i vantaggi ma anche i difetti di una soluzione che ti guida verso soluzioni create ad hoc per ogni aspetto.

Pulizia del sito Web e delle opzioni inutili

Il lavoro di backend è legato a una continua attività di ottimizzazione di elementi che appesantiscono il caricamento del portale. Per semplificare questo lavoro tecnico, che spesso può portare anche a inconvenienti spiacevoli. Come errori nel database difficili da riprendere se non con un backup. Quindi si opta per il contributo dei plugin per velocizzare l'upload.

Tutte le opzioni di Perfmatters.

In questi casi c'è il plugin Perfmatters.io, solo a pagamento, che riduce le richieste HTTP, disabilitando i plug-in inutili, eliminando il codice inutilizzato e ottimizzando il database.

Nello specifico, con questo add-on puoi anche disattivare o ridurre il numero delle revisioni dei post, le emoji grafiche, Google Maps, script non utili e qualsiasi forma di embedded.

La schermata per ottimizzare il sito Web con Advanced Database Cleaner.

Qualcosa di simile puoi ottenere con Asset CleanUp Page Speed Booster. Se invece vuoi intervenire solo sulla pulizia e l'ottimizzazione del database hai diverse possibilità da valutare. Advanced Database Cleaner, ad esempio, è il punto di riferimento per chi vuole riorganizzare tabelle, ridurre colli di bottiglia, cancellare inutili bozze di articoli.

Plugin per ottimizzazione delle immagini

Come vedremo, uno dei temi sostanziali per migliorare l'esperienza di navigazione e le performance del sito Web è il peso delle immagini. Che possono essere ottimizzate anche con dei plugin per velocizzare WordPress. In effetti, spesso conviene lavorare su una compressione massiva delle foto. Quali sono i migliori add-on che svolgono questo compito?

La home page del sito Web per scaricare Imagify.

Smush e Imagify rientrano tra le grazie dei SEO e Webmaster che vogliono ottimizzare le immagini di grandi siti Web ed e-commerce utilizzando strumenti di ottimizzazione di massa. I quali possono comprimere il peso delle foto, ridimensionare quelle troppo grandi e magari sostituire i formati JPG e PNG con il WebP che è molto più leggero da caricare.

Quale plugin per velocizzare WordPress?

Non hai bisogno di decine di plugin per ottenere buoni risultati. La combinazione ideale potrebbe essere Wp Rocket e Perfmatters se vuoi scegliere soluzioni professionali e a pagamento, insieme riescono a coprire tutti gli aspetti necessari per velocizzare WordPress. Soprattutto se abbini il tutto a Imagify per ridurre il peso delle foto in modo sostanziale.