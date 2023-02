Conoscere la lista dei migliori plugin per WordPress è importante. Perché grazie a queste estensioni che permettono di personalizzare estetica e funzioni del CMS puoi ottenere il sito Web che desideri. Ad esempio esistono plugin WordPress per trasformare il portale in un e-commerce. O magari in un forum o in una soluzione perfetta per fare anche da catalogo.

Puoi anche aprire un'area privata nel tuo sito Web grazie a un plugin. Senza dimenticare che esistono add-on fondamentali per l'ottimizzazione SEO, per curare i Core Web Vitals e gestire i contenuti media come immagini e foto.

In poche parole, non si costruiscono siti Web grazie ai plugin WordPress. E in alcuni casi conviene usare qualche stringa di PHP per risolvere il problema. In altri, invece, scegliere i migliori plugin WordPress dalla directory ufficiale è la scelta giusta. Ce ne sono troppi, per questo abbiamo selezionato quelli che fanno la differenza. Così di sicuro puoi risparmiare tempo prezioso con pochi click.