Iniziamo la lista dei migliori plugin WordPress con una selezione delle estensioni per mettere il sito Web in manutenzione. Non semplicemente oscurando la home page ma pubblicando una pagina Internet in grado di comunicare una provvisoria condizione di non funzionamento.

Magari puoi indicare il giorno di riattivazione. Il punto è questo: mettere un sito Web in maintenance mode è un'operazione che impone determinate attenzioni, sia tecniche che strategiche. La soluzione non deve danneggiare il portale dal punto di vista SEO, quindi devi impostare lo status code adeguato. Lo stesso Google sottolinea che:

Instead of returning an HTTP result code 404 (Not Found) or showing an error page with the status code 200 (OK) when a page is requested, it's better to return a 503 HTTP result code (Service Unavailable) which tells search engine crawlers that the downtime is temporary.

Puoi aggiungere delle informazioni nell'header in modo da suggerire a Google quando ritornerà tutto come prima. Ecco come fare grazie allo status HTTP 503 (Service Unavailable):

header('HTTP/1.1 503 Service Temporarily Unavailable'); header('Retry-After: Sat, 8 Oct 2023 18:27:00 GMT');

Nel frattempo, puoi comunicare al pubblico le tue intenzioni. E trasformare le pagine di attesa in landing page per fare lead generation. Tutto questo è possibile con i migliori plugin per mettere WordPress in manutenzione. Ecco la selezione che devi avere a portata di click.

Maintenance

Iniziamo la lista dei plugin per mettere un sito Web WordPress in manutenzione con un'estensione semplice ed efficace. Maintence ti consente di chiudere il sito Internet al pubblico e ai motori di ricerca. Lo puoi fare impostando la condizione di 503 - Servizio temporaneamente non disponibile e una pagina temporanea di manutenzione che puoi personalizzare in modi differenti. Ad esempio puoi scegliere i colori, inserire il tuo logo.

Pannello di controllo del plugin Maintenance.

Inoltre puoi impostare un'immagine di sfondo e aggiungere del testo. Tra le funzioni più interessanti: c'è la possibilità di settare Google Analytics per registrare visite e comportamenti, puoi mettere solo alcune pagine in manutenzione o l'intero sito Web e hai massima compatibilità con le regole GDPR. Puoi trovare questo plugin nella directory ufficiale di WordPress.

Elementor

Perché un plugin per creare landing page come Elementor viene inserito in questa lista? Ha dei modelli per realizzare delle coming soon e under costruction page da presentare al pubblico.

Certo, non ha tutte le funzioni di un plugin specifico come Maintenance ma se la tua necessità è solo quella di avere un editor grafico per realizzare la pagina sei in buone mani.

CMP – Coming Soon & Maintenance plugin

Sempre nell'archivio ufficiale dei plugin WordPress trovi un'altra estensione all inclusive per mettere il sito Web in manutenzione nel modo giusto. Ovvero rispettando le regole SEO e dell'UX, comunicando a tutti che c'è un'interruzione momentanea che a breve sarà risolta. La pagina di Coming Soon può essere generata partendo da un layout predefinito.

Esempio di pagina di sito web in manutenzione con form per email.

Ovviamente puoi impostare un logo personalizzato e una grafica di sfondo. Interessante la possibilità di creare anche un background video partendo dai contenuti YouTube.

Oltre al testo che preferisci puoi aggiungere anche delle icone per indicare i social, un modulo di iscrizione e sfruttare la pagina di manutenzione per fare lead generation.

Minimal Coming Soon

Cerchi un plugin semplice ed efficace per creare delle splendide coming soon page o pagine di manutenzione per mettere il tuo Webmaster in condizione di operare senza problemi?

Qui hai la soluzione giusta: Minimal Coming Soon Plugin, un'estensione che fa esattamente ciò che serve. In pochi minuti hai subito la tua Launch Page per comunicare al pubblico e ai motori di ricerca che bisogna aspettare qualche giorno.

LightStart

Semplice ed efficace. Questo plugin, presente nella directory ufficiale WordPress, è uno dei più apprezzati da chi ha bisogno di una soluzione per attivare la modalità manutenzione sul proprio blog. Oppure vuole iniziare ad accogliere il pubblico che arriva sulla home del sito Web ancora in costruzione. LightStar funziona anche con le installazioni WordPress Multisite e ti consente di impostare data di inizio e fine della condizione under costruction.

Il pannello di controllo di LightStar per WordPress.

Tutto è personalizzabile grazie a questo plugin per mettere WordPress in manutenzione. Inoltre puoi aggiungere un modulo di lead generation, delle social media icon, un semplice form per inviare un'email con maggiori informazioni. SEO e UX sono perfettamente allineati.