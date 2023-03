Per affrontare il tema dei migliori plugin SEO per WordPress non possiamo ignorare l'aspetto UX, quello dell'user experience. Perché, come è stato annunciato più volte anche da Google, ci sono una serie di aspetti dalla page experience che influenzano il posizionamento sul motore di ricerca. Questi sono i Core Web Vitals e fanno parte dei tanti fattori di ranking.

Fattori che puoi influenzare con esperienza, analisi, studio. Ma anche con alcuni plugin SEO per WordPress puoi dare un contributo al lavoro di ottimizzazione on-page e on-site. Quali sono le estensioni che devi pendere in considerazione per ottenere buoni risultati?

WordPress SEO by Yoast

Impossibile iniziare la lista dei migliori plugin SEO per WordPress ignorando la centralità dell'estensione studiata da Joost de Valk nell'opera di miglioramento di un sito Web o di un blog - ma anche di un e-commerce - realizzato con questo CMS. Le sue funzioni?

Yoast ti consente di intervenire sui meta tag di tutte le pagine Web. Questo significa che puoi modificare tag title, meta description ma anche canonical, indicizzazione e nofollow di tutte le risorse. In più hai la possibilità di creare una sitemap.xml da consegnare alla Search Console. In più c'è l'editor dei file più importanti, vale a dire robots.txt e .htaccess .

La schermata principale del plugin Yoast.

Con questo plugin SEO per WordPress hai la possibilità di deindicizzare intere sezioni del sito Web, aggiungere i breadcrumbs e i metadati per far apparire i rich snippet.

Rankmath

Una valida alternativa a Yoast: Rankmath è un plugin che consente di intervenire su diversi aspetti dell'ottimizzazione SEO. In primo luogo puoi ottimizzare i meta tag title e description .

Inoltre puoi realizzare la sitemap.xml e definire redirect 301 in caso di necessità, monitorando eventuali pagine 404. Alcune funzioni ti danno una mano con l'ottimizzazione SEO on page e ti indicano i punti da rispettare. Come, ad esempio, la presenza di Google Schema Markup e Rich Snippet ma anche l'integrazione con Google Search Console per monitorare il tutto.

WP Rocket

Tra i migliori plugin SEO e UX per WordPress ricordiamo anche uno degli add-on fondamentali per ottimizzare la cache e fare in modo che CSS, Javascript e HTML si riduca in modo da velocizzare il caricamento delle pagine Web. WP Rocket è un plugin a pagamento che fa il suo lavoro: riduce i tempi di caricamento delle pagine Web in ogni modo possibile.

WP Rocket lavora con Imagify per ottimizzare le immagini e consente di attivare un CDN per siti Web con grandi quantità di contenuti multimediali. Inoltre è un ottimo database cleaner.

XML Sitemap & Google News

Molti plugin SEO WordPress, come Yoast o All In One SEO Pack, oltre a offrire tutti gli strumenti per l'ottimizzazione on-page, consentono anche di realizzare una sitemap.xml .

Ma se vuoi un file personalizzabile e strutturato, capace di soddisfare esigenze precise per la SEO di WordPress, devi utilizzare un plugin dedicato. Come, ad esempio, XML Sitemap.

Tra le diverse opzioni di settaggio abbiamo la possibilità di modificare la priorità di una risorsa, creare anche una sitemap HTML e notificare i motori di ricerca degli aggiornamenti.

C'è l'update del Lastmod in relazione a un update del post o l'aggiunta di un commento. E poi hai tutta la struttura necessaria per rispettare i parametri di inclusione nella sezione Google News: una fonte di traffico importante per chi lavora con le notizie.

Schema & Structured Data

Se hai bisogno di un supporto specifico per implementare i rich snippet, ovvero le informazioni avanzate che appaiono nella SERP di Google, puoi utilizzare questo plugin.

Aggiungi i metadati con questo plugin WordPress.

Qui trovi ciò che serve per approfondire l'inserimento dei dati strutturati sulle pagine Web. L'estensione segue le linee guida di Schema.org e può utilizzare più di 35 modelli come:

post del blog.

Notizie.

Attività commerciali.

Pagine Web, ricette

Prodotti

Video.

Aspetto interessante di questo plugin: puoi mostrare le review di Google sul tuo sito Web con relativi dati strutturati ed escludere le risorse in cui implementare i rich snippet.

Redirection

Un valido aiuto per chi vuole gestire al meglio i redirect 301, i reindirizzamenti che consentono di correggere gli errori 404 recuperando traffico e posizionamento SEO.

Il pannello per effettuare redirect 301.

Il plugin in questione, che si trova nella directory ufficiale di Google, permette anche di gestire il cambio URL per eliminare la data dal permalink. Inoltre è perfetto per tutte le attività di

fusione degli articoli che coprono lo stesso intento di ricerca.

Correzione URL poco ottimizzati in termini SEO.

Pulizia di contenuti che non portano più traffico.

Puoi fare tutto questo sul file .htaccess . Ma il plugin SEO WordPress noto come Redirection è un plugin leggero, conviene averlo sul Content Management ystem.

Smush

Come anticipato, nella lista dei migliori plugin SEO per WordPress ci sono anche estensioni che riguardano da vicino l'user experience. E in particolar modo l'ottimizzazione delle immagini per alleggerire le immagini, quindi le pagine e i tempi di caricamento.

Ottimizzazione delle immagini con Smush.

Tutto questo con risultati positivi sul ranking. Smush è uno dei plugin indispensabili per comprimere il peso delle foto online e puoi anche convertirle in formato WebP.