Se conosci i migliori plugin WordPress per accettare pagamenti puoi ottimizzare il tuo e-commerce e semplificare uno dei passaggi più delicati per portare a termine l'obiettivo di uno shop online. Ovvero vendere e trasformare gli utenti che visitano il sito Web in clienti.

Di sicuro il gateway di pagamento è un passaggio delicato e se non viene gestito al meglio c'è il rischio che gli utenti abbandonino le pagine proprio quando dovrebbero inserire il numero della carta di credito e completare il processo. Esistono diverse soluzioni per ottenere ciò che desideri, ecco i migliori plugin WordPress per accettare pagamenti sul tuo e-commerce.

Stripe

Questa è sicuramente la piattaforma per accettare pagamenti più semplice da avviare e completa per i siti Web WordPress. Grazie a questa infrastruttura è possibile accettare il denaro online da chi vuole acquistare dal tuo sito Web. Ma puoi anche gestire abbonamenti, creare pagine di checkout personalizzate e affrontare il gateway di pagamento al meglio.

Vuoi integrare Stripe con plugin specifici? Ti consiglio Payment Plugins for Stripe WooCommerce che ti consente anche di utilizzare la pagina checkout di Stripe.

La sezione API del plugin Stripe.

Se invece hai bisogno di vendere infoprodotti puoi utilizzare l'estensione a pagamento presente su CodeCanyon che consente di creare pulsanti e moduli di pagamento che precedono il download del file. Sollevandoti, così, da sviluppi e ottimizzazioni complesse.

Payoneer Checkout

La lista dei migliori plugin per accettare pagamenti continua con Payoneer Checkout. Vale a dire un'estensione necessaria per poter accettare pagamenti internazionali. Quindi, se hai deciso di creare un e-commerce con WooCommerce e di aprire le porte ai clienti che arrivano da ogni parte del mondo devi prendere in considerazione questo add-on. Le soluzioni:

visualizzare la pagina Payoneer Checkout direttamente sul tuo sito Web.

Reindirizzare i tuoi clienti alle pagine checkout già pronte e ottimizzate.

In ogni caso ricorda che hai la possibilità di personalizzare i vari passaggi per rendere l'esperienza vicina al tuo brand. Grazie a questo plugin puoi accettare pagamenti con le principali valute e carte di credito, proteggere i pagamenti dalle frodi, gestire rimborsi totali e parziali, generare riepiloghi di pagamento per studiare l'andamento della cassa.

PayPal

Cerchi una soluzione semplice ed efficace per aggiungere un pulsante PayPal su tu sito Web destinato alla vendita online? La soluzione è Payment Plugins for PayPal WooCommerce.

Il pulsante di PayPal sulla scheda e-commerce.

Si tratta di un'estensione che si integra perfettamente con il tuo CMS ma anche con altre soluzioni di pagamento, tipo Stripe. Se cerchi una soluzione svincolata da WooCommerce e che si presti anche ad accettare donazioni e versamenti non legati direttamente all'acquisto con un carrello e un gateway puoi utilizzare WordPress Easy Paypal Payment or Donation. Così con un semplice shortcode aggiungi il bottone PayPal dove preferisci.

Brain Tree Payments

Cerchi un plugin WordPress per gestire i pagamenti in modo professionale? La risposta è riassunta nell'offerta di Brain Tree Payments. Grazie a questo add-on puoi consentire al tuo e-commerce di accettare carte di credito, PayPal, Google Pay, ApplePay, Venmo e pagamenti locali. Tutto in forma gratuita e con una sola estensione, senza passaggi extra.

Schermata del plugin Brain Tree per creare gateway di pagamento

L'obiettivo di questo gateway di pagamento è quello di diminuire il più possibile l'attrito in fase di conversione: le persone che acquistano dal tuo shop online possono sfruttare un meccanismo fluido e pensato per migliorare l'user experience. Sappiamo che la velocità delle pagine Web è importante per aumentare le conversioni di un e-commerce, ma lo stesso vale per i processi che includono i pagamenti. Ecco perché Brain Tree è un'ottima soluzione.

WooCommerce Payments

Uno standard firmato proprio da WooCommerce, un plugin WordPress per accettare pagamenti su siti Web trasformati in veri e propri negozi online. Nella scheda ufficiale di questa estensione per ottimizzare il gateway di pagamento hai un'informazione chiara: è l'unica soluzione di pagamento completamente integrata in WooCommerce.

Il vantaggio principale di questo plugin WordPress per confermare le transazioni: accetta le principali carte di credito e debito, ma anche metodi di pagamento locali, in totale sicurezza e senza alcun costo o commissione. Tutto questo direttamente sul tuo sito Web. In sintesi, se cerchi un gateway di pagamento efficace e versatile sei nel posto giusto.

GiveWP

Usciamo un attimo dalla logica dei plugin WordPress per accettare pagamenti legati all'acquisto di beni e servizi e cerchiamo una risposta per chi cerca soluzioni differenti.

Ad esempio quelle dedicate alle donazioni e al fundraising: anche in questo caso abbiamo bisogno di estensioni specifiche. In questi casi io consiglio un nome specifico: GiveWP.

Alcuni modelli di moduli per la donazione.

Con questo plugin WordPress puoi creare pulsanti e moduli che consentono al pubblico di effettuare donazioni di diverso tipo, anche per donazioni individuali o collegate a delle iniziative specifiche. Puoi definire degli obiettivi da raggiungere e avere una panoramica delle persone che hanno effettuato la donazione, mantenendo ovviamente la privacy dei dati.