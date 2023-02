Scegliere i migliori plugin WordPress per la sicurezza del CMS vuol dire fare un passo importante verso la tranquillità e la stabilità del portale. Soprattutto quando lavori con progetti importanti - grandi siti Web istituzionali, magazine con migliaia di pagine, e-commerce internazionali - hai bisogno di maggiori certezze. E un'infrastruttura solida.

Devi poter procedere senza temere gli attacchi dei malintenzionati. Come spesso accade in questi casi, i plugin WordPress per la sicurezza si dividono tra le suite che raccolgono tutti i tool necessari ed estensioni in grado di risolvere singoli problemi. Facciamo una selezione: ecco i migliori add-on da aggiungere al tuo sito Web per dormire sonni tranquilli.

Sucuri Security

Iniziamo la lista dei migliori plugin WordPress per aumentare la sicurezza con strumenti decisivi - come scansione malware, firewall e analisi dei file - citando Sucuri Security.

Questa estensione, sia gratuita che a pagamento, rappresenta il punto di riferimento per chi cerca una postazione completa per osservare, tutelare e monitorare il sito Web WordPress.

La schermata di analisi dei file con Sucuri.

Tra le sue funzioni più interessanti, oltre all'analisi dei file per scoprire malware e documenti infestati da virus, c'è l'opzione per monitorare tutti gli eventi relativi all'installazione del CMS.

Chi conosce le vulnerabilità di un content management system come WordPress sa che ogni intervento può essere considerato come una minaccia. Sucuri ti consente di verificare se le azioni svolte sono state preventivate o se c'è stata l'azione malevola di un esterno.

Le soluzioni a pagamento offrono firewall e protezione DDoS avanzata, anche se la versione free ti permette di lavorare bene sul monitoraggio dell'integrità dei file e della blacklist.

Limit Login Attempts Reloaded

Un plugin per limitare il numero di tentativi di accesso da parte di un indirizzo Internet. Spesso gli attacchi verso il tuo sito Web si definiscono attraverso ripetute prove per entrare nelle pagine di login. Oltre a creare delle password sicure e nascondere le risorse di accesso con un URL rewriting differente, puoi utilizzare Limit Login Attempts Reload per bannare chi esagera con i tentativi. Anche nella versione gratuita i tempi del blocco sono configurabili.

Limit Login Attempts Reloaded in funzione.

C'è la possibilità di avvisare l'utente del blocco attivato a causa del suo comportamento e nella versione premium hai anche la possibilità di condividere la blacklist tra più domini.

WordFence Security

Restiamo tra i nomi delle grandi suite per migliorare la sicurezza di WordPress. Questo plugin permette di lavorare su quelle che sono le principali minacce esterne per un sito Web.

Nello specifico, WordFence Security lavora bene sia sulla prevenzione delle criticità, sia sulla pulizia dei file una volta che i malintenzionati hanno fatto breccia nel CMS.

Il firewall identifica e blocca il traffico dannoso, lo scanner trova i file infetti e ti consente di ripulire quelli che hanno dei problemi. Inoltre puoi monitorare il traffico in tempo reale.

Scansione dei file malevoli con WordFence Security.

Ciò consente di identificare bot, crawling di Google, visite umane e non. In modo da decidere cosa mettere in blacklist per evitare minacce in tempo reale. Interessante il monitoraggio dei plugin installati per verificare se sono stati segnalati come non aggiornati. Questo è uno dei fattori più influenti quando si parla di porte di accesso per tentativi di hacking.

WPS Hide Login

Altro plugin specifico per lavorare su un fronte molto delicato, vale a dire la sicurezza della pagina di accesso al sito Web: la porta principale dalla quale possono entrare le minacce al tuo sito Internet. Ma cosa fa esattamente questa estensione? WPS Hide Login è un plugin che ti consente di modificare l'URL del login con una combinazione che conosci solo tu.

Come gestire il plugin per nascondere l'URL.

Hai paura di fare danni con questo passaggio? Non temere, l'estensione non rinomina i file nel core, non inserisce regole di riscrittura. Se disattivi il plugin tutto ritorna alla condizione iniziale, nel frattempo la directory wp-admin e la pagina wp-login.php diventano irraggiungibili da chi cerca facile accesso al tuo sito Internet per fare danni.

Akismet Antispam

Di sicuro un antispam è indispensabile su un sito Web costruito con WordPress, soprattutto se hai una sezione blog. Quali sono i nomi da ricordare? Io ne suggerisco uno: Akismet.

Ci sono diversi motivi che ti spingono a scegliere questo plugin WordPress per la sicurezza del blog. In primo luogo ha una grande storia e un robusto team di sviluppatori alle spalle.

Non tutti sanno che è un plugin Automattic, la casa madre del CMS stesso. Quindi hai massima compatibilità e attenzione nei confronti delle esigenze della piattaforma. Ma cosa fa esattamente Akismet? Semplice, blocca in modo intelligente tutti i commenti che potrebbero essere fonte di spam. Sia quelli manuali che le azioni automatizzate.

Considera che una parte dei commenti indesiderati viene bloccata prima ancora di arrivare sul sito Web, permettendo un notevole risparmio di risorse e mantenendo pulito il database.

iThemes Security

Chiudiamo nel miglior modo possibile la lista dei migliori plugin per la sicurezza di WordPress con un nome storico: iTheme Security (prima noto come Better Wp Security).

Vale a dire una piattaforma con tutti gli strumenti per attivare una Network Brute Force Protection, individuare cambi di file non preventivati dal proprietario del sito Web, scansione del portale due volte al giorno per individuare vulnerabilità e controllo dell'URL di login.

La dashboard generale di iTheme.

In sintesi, iTheme è la soluzione ideale per chi vuole una soluzione All In One e gestisce grandi progetti Web - tipo e-commerce con WooCommerce - che meritano attenzione.