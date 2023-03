Plugin WordPress per lead generation

Chi ha deciso di realizzare un sito Web per un'azienda o per vendere online può avere un gran bisogno di plugin WordPress per fare lead generation. Ovvero per intercettare e acquisire, in modo automatico e schematizzato, i contatti dei potenziali clienti con un form digitale.

Infatti, il concetto di lead generation è proprio questo: un insieme di tecniche e strategie per chiedere e organizzare in un database le email delle persone che vuoi raggiungere.

In alcuni casi parliamo anche di contatti telefonici ma, nella maggior parte dei progetti, è l'indirizzo di posta elettronica il vero obiettivo. Ed è interessante sapere che esistono diversi plugin WordPress per fare lead generation. Vuoi scoprire quali sono i migliori?

Optinmonster

Di sicuro uno dei migliori plugin per fare lead generation è Optinmonster, una suite completa di strumenti per realizzare tutto quello che serve al processo di acquisizione contatti.

Ad esempio, grazie a questa estensione che trovi nella directory di WordPress puoi realizzare banner e pop-up che permettono di mostrare all'utente messaggi per lasciare l'email.

Crea il tuo pop-up con Optinmonster: ecco l'editor.

Puoi fare tutto questo utilizzando delle creatività intelligenti che appaiono dopo un certo numero di secondi o quando il lettore porta il cursore vicino alla chiusura della finestra di navigazione. In sintesi, se vuoi creare un lead magnet o acquisire nuovi contatti aggiungendo un form di iscrizione da personalizzare come preferisci questo è il plugin giusto.

HollerBox

Un plugin semplice per ottenere solo ciò che serve veramente per il tuo processo di lead generation: un editor per realizzare pop-up utili al tuo processo di acquisizione contatti.

Uno dei vantaggi fondamentali di HollerBox è che non ci sono limiti al numero di pop-up che puoi creare, lo stesso vale per lead o impressioni. Puoi realizzare tutti i banner che preferisci e li fai apparire in base alla pagina che viene visitata e al comportamento dell'utente. Così puoi ottimizzare il tuo lavoro di lead generation con un plugin leggero e facile da usare.

RafflePress

Un plugin per creare contest e proporre giveaway per aumentare la lista dei contatti. Puoi creare facilmente le tue campagne in pochi minuti, senza la necessità di uno sviluppatore.

Hai a disposizione delle basi di partenza e dei template che ti aiutano a realizzare la risorsa giusta. Per poi configurare il tutto e collegare il plugin con i principali tool di email marketing e CRM. Altro aspetto interessante di RafflePress: oltre a realizzare il percorso di lead generation puoi creare la landing page dedicata solo al giveaway.

LiveChat

Con il plugin WordPress LiveChat puoi comunicare con i tuoi clienti direttamente sulle pagine Web e rispondere alle domande in tempo reale. Inoltre puoi inviare messaggi personalizzati.

Ciò che ci interessa è che puoi utilizzare la chat per consentire alle persone che navigano sul tuo portale di iscriversi alla tua mailing list. In sintesi, è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di una chat sul sito Web per il customer care service e la lead generation.

WP Form

WP Form non è solo uno dei migliori plugin WordPress per realizzare form contatti ma anche uno strumento per la lead generation con WordPress. Puoi sfruttare diversi modelli predefiniti e personalizzare il modulo in base alle tue esigenze con un semplice drag & drop.

L'editor di WP Form per creare i tuoi moduli.

Grazie alla soluzione premium puoi creare form per l'iscrizione alla newsletter, scaricare contenuti pensati per fare da lead magnet, registrarti a eventi e altro ancora. L'integrazione con i vari CRM e programmi di email marketing rende tutto più semplice e funzionale.

Pop-up Maker

Un altro grande nome da ricordare se desideri un plugin WordPress per fare lead generation con il tuo blog. Pop-up Maker tiene fede al suo nome: si tratta di un'estensione perfetta per realizzare tutto ciò che serve a chi vuole catturare contatti utili sulle pagine del portale.

Il punto di forza di questo plugin è la sua versatilità. Puoi utilizzare Pop-up Maker per l'attività di lead generation creando qualsiasi tipo di pop-up, modificando tutti gli elementi tipo testi e immagini ma anche posizione sulla pagina e tempi di comparsa della creatività.

Esempio di modulo creato con Pop-up Maker.

Però se hai altre esigenze, oltre quelle di lead generation e acquisizione contatti, puoi soddisfarle grazie a questa estensione WordPress. Che è perfetta per il lavoro di up selling e cross selling su e-commerce. Ovviamente creato con il plugin Woocommerce.