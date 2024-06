Docker per Laravel. Un ambiente di sviluppo completo

La guida offre una panoramica dettagliata su come sviluppare applicazioni Laravel utilizzando Docker per la gestione dell'ambiente di sviluppo. Copre i passaggi per configurare un ambiente Docker con servizi come PHP, MySQL, Redis e Nginx per ospitare un'applicazione Laravel.

Illustra come utilizzare Docker Compose per definire e gestire i container Docker per ciascun servizio. Inoltre, fornisce istruzioni su come collegare un'applicazione Laravel al database MySQL utilizzando le variabili d'ambiente. Include infine anche suggerimenti su come gestire le dipendenze del progetto, eseguire migrazioni del database e testare l'applicazione Laravel all'interno dell'ambiente Docker.